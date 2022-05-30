Питьевой режим домашнего питомца: что нужно знать

Питьевой режим домашнего питомца: что нужно знать

Вода является самым важным нутриентом для организма животного, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Количество воды, которое питомец должен потреблять в сутки, примерно эквивалентно его суточному расходу энергии в Ккал. Таким образом, здоровым животным требуется:

собакам - 40-60 мл/кг массы тела

щенкам - 100 мл/кг массы тела

кошкам - 20-55 (в среднем 30) мл/кг массы тела

котятам - 70 мл/кг массы тела

Существует множество факторов, которые влияют на количество потребления воды:

Если питомец ест влажный корм или натуральную еду, он может меньше пить, так как влажные корма и консервы на 65-80% состоят из воды, в то время как сухой корм содержит всего 7-8% влаги

Температура окружающей среды: летом животные пьют значительно больше, нежели зимой. Не стоит забывать и о микроклимате помещения, при необходимости пользуйтесь увлажнителями воздуха

При наличии физических нагрузок и тренировок собаки больше пьют, так как организм теряет воду вследствие интенсивного дыхания и слюноотделения

Питомцы пьют меньше, когда болеют или чувствуют боль. Уменьшение потребления воды может быть симптомом гипонатриемии и заболеваний ротовой полости. Жажда также может свидетельствовать о гипернатриемии, гиперадренокортицизме, гипертиреозе, почечной и печеночной недостаточности, пиометре, сахарном диабете

Качество воды: животные, особенно кошки, любят вкусную и чистую воду. Не допускайте, чтобы питомец пил нефильтрованную воду из-под крана и водоемов. Лучший вариант - бутилированная чистая вода

Что сделать, чтобы питомец больше пил:

Поставьте миски с водой в каждой комнате.

Используйте питьевые фонтанчики. Замечено, что животные любят звук журчания воды, а сам процесс будет своеобразной игрой для любимца.

Добавьте кубик льда в миску с водой: он немного охладит воду, и питомец также сможет поиграть с льдинкой.

Ставьте воду вдали от мисок с едой.

Выбирайте мисочки из "правильного" материала: металлические или керамические. Пластиковые миски вредны, так как накапливают множество бактерий.

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