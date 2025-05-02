Плесневые клещи: как избавиться от незваных гостей вашего дома

Плесневые клещи: возможные незваные гости вашего дома и как от них избавиться / © Credits

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Они могут появиться там, где мы их совсем не ждем: в корме для животных, кухонных шкафчиках или даже в испорченной пище. Как их распознать и навсегда выгнать из своего дома, рассказало издание Real Simple.

Что такое плесневые клещи

Плесневые клещи — это микроскопические членистоногие, которые питаются грибками и плесенью. Эти крошечные существа достигают всего 0,3 мм в длину, имеют светлое, почти прозрачное тело, но могут иметь темные участки на конечностях или ротовом аппарате, это отличает их от привычных пылевых клещей.

Эти клещи питаются грибками, которые развиваются во влажной, теплой среде, поэтому они чаще всего появляются в домах с повышенным уровнем влажности или после протеканий воды.

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Чем опасны плесневые клещи

Хотя сами по себе плесневые клещи не кусаются, не переносят болезней и не являются непосредственно опасными для здоровья, они являются индикаторами гораздо более серьезной проблемы — наличия активной или скрытой плесени в вашем доме. Их появление — это предупредительный сигнал: где-то в доме есть плесень, которая может вызвать аллергию, головную боль, проблемы с дыханием или хроническую усталость. Также плесневые клещи часто заселяются не только на поверхности, но и вглубь пораженного материала — это касается как испорченных продуктов, так и мебели, картона или тканей.

Признаки того, что в вашем доме завелись плесневые клещи

Определить их невооруженным глазом сложно, но вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

Серый, тускло-коричневый налет на продуктах или вблизи них.

Белые или прозрачные подвижные пятна на полках, кухонных шкафчиках или у корма для животных.

Появление затхлого запаха, особенно после дождя или в подвалах.

Продукты быстро портятся или покрываются пятнами неизвестного происхождения.

В случае сомнений не употребляйте такие продукты — их нужно немедленно выбросить.

Как избавиться от плесневых клещей

Очистка от плесневых клещей — это не только вопрос гигиены, а комплексная борьба с влажностью и грибками.

Найдите источник влаги:

Протечку крана, поврежденная труба, конденсат на окнах, плохая вентиляция — все это может стать причиной появления плесени.

Воспользуйтесь осушителем воздуха — он поможет снизить влажность до безопасного уровня (до 50%).

Устраните грибковое поражение:

Если плесень локализована, ее можно удалить с помощью специальных средств с антисептиком.

В случае большого поражения или повторного появления грибка обращайтесь к специалисту по дезинфекции или удалению плесени.

Утилизируйте пораженные продукты:

Любую пищу с признаками плесени или заражения нужно сразу выбросить вместе с упаковкой.

Корм для животных храните только в герметичных контейнерах.

Тщательная уборка:

Пропылесосьте углы, щели, стыки пола и стен.

Обработайте поверхности горячей водой с уксусом или специальным дезинфицирующим средством.

Уделите особое внимание кухне, ванной комнате, подвалу и местам с ограниченным воздухообменом.

Профилактика

Регулярная уборка — не просто привычка, а профилактика вредителей и болезней.

Храните еду в герметичных контейнерах.

Часто проверяйте свежие продукты, не оставляйте остатки пищи надолго.

Регулярно проветривайте помещение.

После обнаружения даже незначительной плесени — немедленно действуйте.

Не медлите с вызовом специалистов при серьезном поражении.

Плесневые клещи — не враги в традиционном смысле, но сигнал тревоги. Они свидетельствуют о нарушенном микроклимате в вашем доме, что может влиять на ваше самочувствие и здоровье. Держите его сухим и чистым.