Плетистая роза / © ТСН

Садоводство в последние годы переживает настоящий ренессанс. Люди все чаще стремятся создать уютное зеленое пространство возле дома, место для отдыха, вдохновения и тишины.

И именно плетистые розы становятся главной звездой такого сада. Они добавляют цвета, высоты и структуры клумбам, а еще могут превратить даже небольшой дворик в атмосферный цветущий уголок.

К тому же эти розы довольно неприхотливы, они легко адаптируются к различным типам почвы и при правильном уходе могут радовать цветами много лет, об этом рассказали на странице Gardening with Ish.

Когда сажать плетистую розу

Лучшее время для посадки — период покоя растения, когда оно еще не начало активно расти. Обычно это конец зимы, ранняя весна или поздняя осень.

Главное правило — избегать сильных морозов и слишком влажной почвы. Когда холодные дожди уже позади, а земля немного прогревается, растение легче приживается и быстрее формирует корни.

Почему розы иногда покрыты воском

Многих садоводов настораживает, что купленные саженцы роз иногда покрыты слоем воска. На самом деле это абсолютно нормально:

защищает растение во время транспортировки

сохраняет влагу

предотвращает повреждения

Через некоторое время новые побеги легко прорастают сквозь воск, поэтому волноваться не нужно, это не вредит растению.

Как правильно посадить плетистую розу

Подготовьте место. Плетистые розы лучше всего чувствуют себя в местах с хорошим солнцем или легкой полутенью. В глубокой тени растение растет значительно хуже и слабее цветет. Выкопайте просторную яму. Для посадки нужно выкопать яму примерно на 10-12 см шире корневой системы со всех сторон. Это дает корням достаточно места для роста. Заполните яму легкой, хорошо дренированной почвой или универсальным компостом. Посадите правильно саженец. Важный нюанс, не заглубляйте розу сильнее, чем она была посажена в контейнере или питомнике. Слишком глубокая посадка может замедлить развитие растения. После хорошо уплотните почву вокруг корней. Обильно полейте. Сразу после посадки розу нужно хорошо полить, также можно добавить удобрение медленного действия, которое поможет растению быстрее сформировать сильную корневую систему.

Что ожидать в первый год

Плетистые розы растут довольно быстро, уже в первый сезон можно увидеть активный рост побегов, густую листву и иногда даже первые цветы. Но настоящее обильное цветение обычно начинается на второй или третий год.

Как обрезать плетистую розу

Обрезка — важная часть ухода, которая помогает растению быть здоровым и обильно цвести. Лучшее время для обрезки — конец зимы или ранняя весна, когда погода уже не слишком холодная и не слишком влажная.

Основное правило простое, срез делают примерно на 2-3 см выше нового побега. Именно с этой точки растение направляет энергию на рост новых ветвей. В результате будете иметь больше листьев и значительно больше цветов.

Плетистая роза — это одно из тех растений, которые могут полностью изменить атмосферу сада. Она добавляет романтики, цвета и естественной элегантности. И самое приятное то, что посадить ее может даже начинающий. Немного терпения и уже через несколько сезонов ваш сад украсит пышная цветущая роза, которая станет настоящей гордостью вашего зеленого оазиса.