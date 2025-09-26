Почему большинство кошек боится воды / © Credits

Мы привыкли видеть своих любимцев независимыми, смелыми и порой даже бесстрашными. Они легко преодолевают препятствия, умело охотятся на игрушечных «мышек» и мгновенно осваивают любое пространство. Но стоит только появиться миске с водой или раздаться журчанию крана и самый отважный кот превращается в осторожного труса. Откуда берется этот страх и действительно ли все коты боятся воды, рассказали на странице centralna.vet

Незнакомая среда

На суше кошка чувствует себя уверенно, она знает, как передвигаться, подняться на высоту или спуститься вниз. В воде же все иначе, двигаться сложнее, а контроль над ситуацией слабее. Именно непривычность среды вызывает у животного тревогу.

Негативный опыт купания

Некоторые хозяева ошибочно считают, что кошку надо «насильно приучать» к воде. К сожалению, небрежные попытки, например, удерживание животного силой или погружение в ванну, приводят к стрессу. Одного неудачного опыта достаточно, чтобы котик надолго запомнил страх и избегал водных процедур.

Нарушение температурного баланса

Шерсть кошки выполняет важную функцию, а именно, защищает тело от перегревания и переохлаждения. Когда мех намокает, он теряет способность регулировать температуру. Именно поэтому после купания многие кошки начинают дрожать, они пытаются восстановить свой тепловой баланс.

Потеря собственного запаха

У каждого животного свой индивидуальный запах, по которому его узнают другие представители вида. Вода и шампунь смывают этот «паспорт», а чужие запахи на шерсти вызывают у кота стресс. Поэтому после купания оно активно вылизывается, чтобы восстановить свой естественный аромат.

Генетика и эволюция

Стоит помнить, что кошки произошли от пустынных предков, для которых контакт с водоемами был редкостью. Их жизнь происходила среди песков, камней и кустарников, а не в воде. Поэтому естественного интереса к купаниям у большинства кошек просто нет.

Исключения из правил

Несмотря на общую нелюбовь к воде, существуют породы, которые обожают плескаться. Например:

турецкий ван — известен как «плавучий кот», прекрасно чувствует себя в воде;

мейн-кун — большие и любознательные, часто играют с водой;

бенгальские коты — активные и смелые, могут охотно плавать.

Как купать кота

Если купание необходимо, например, из-за сильного загрязнения или лечебных процедур, стоит придерживаться простых правил:

используйте теплую воду, а не горячую или холодную;

не погружайте кота полностью — достаточно намочить только нужные участки;

применяйте специальный шампунь для кошек без резкого запаха;

после купания хорошо высушите животное полотенцем и создайте условия, где оно не замерзнет.

Страх воды у кошек имеет логические объяснения, от непривычной среды до эволюционных причин. Главное помнить, что купание для большинства кошек является стрессом, поэтому относиться к этому нужно деликатно. А еще лучше, не купать без острой необходимости, ведь пушистики бережно ухаживают за собой самостоятельно.