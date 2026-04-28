Категория
Дом
3 мин

Почему дизайнеры всегда придерживаются правила "одного акцентного элемента" в интерьере и как это меняет пространство

Есть комнаты, которые выглядят «дорого» даже без очевидных затрат. И есть те, где все подобрано правильно, но пространство все равно кажется незавершенным. Дизайнеры объясняют это довольно просто, часто пространству не хватает не вещей, а фокуса.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Комментарии
Дизайн

Дизайн / © Associated Press

Интерьер сегодня легко превращается в коллаж из Pinterest: идеи, референсы, копии трендов и множество вариантов «как на картинке». Однако, как отмечает издание Real Simple, именно избыток идеальности без четкой идеи часто делает пространство плоским.

Акцент на одном объекте — это подход, в котором в комнате выбирается один главный акцент, например, предмет, который задает настроение и становится визуальной опорой всего интерьера. Это может быть картина, ковер, светильник или даже яркий предмет мебели. Важно не то, что именно это будет, а то, что этот элемент имеет характер и «говорит» первым.

Правило одного акцента

Суть подхода проста — в пространстве должен быть один главный элемент, который привлекает внимание и формирует атмосферу. Этот предмет:

  • отражает ваш вкус

  • имеет выразительный цвет, форму или фактуру

  • выделяется среди других вещей

  • «поддерживается» интерьером

Он становится своеобразной визуальной точкой опоры, вокруг которой строится остальная комната. Когда есть один сильный акцент, остальное пространство перестает конкурировать между собой. Интерьер становится структурированным и «собранным».

Хороший дизайн — всегда баланс. Если все одновременно пытается быть главным, комната теряет фокус, а когда есть один выразительный элемент, остальные работают как фон, который подчеркивает его.

Гостиная

В гостиной акцентом чаще всего становится:

  • ковёр

  • картина

  • светильник

  • один предмет мебели

Именно эти элементы «задают тон» пространства. Например, большое художественное полотно над диваном может стать центром комнаты, особенно если дополнить его подсветкой или декоративным рейлом.

Еще один подход — акцентное кресло с выразительным принтом или цветом. Оно добавляет характера, но не перегружает пространство.

Спальня

В спальне пространство более ограниченное, поэтому акцент создают через детали. Это может быть:

  • текстиль (плед, подушки, покрывала или шторы)

  • один яркий плед как главный акцент

  • мебель (тумбочки или лампы)

Дизайнеры советуют обращать внимание на материалы и фурнитуру, например, нестандартные ручки, фактурные поверхности или необычные формы светильников могут стать главным визуальным элементом.

Кухня

В кухне акцентные решения обычно более дорогие и долговременные. Чаще всего это:

  • фартук

  • столешница

  • сочетание камня и плитки

Такие элементы сразу задают уровень пространства и могут создать эффект «дизайнерской кухни».

Но есть и более гибкий вариант — мебельный акцент, например, буфет или сервант. Его можно покрасить, изменить фурнитуру или обновить детали, чтобы он стал центром композиции.

Акцент должен быть личным

Лучший акцент — тот, который вам действительно нравится. Он может быть уникальным или редким, ярким и смелым, или даже спокойным, но выразительным через форму или материал. Главное — он должен вызывать эмоцию и ощущение «это мое».

Правило одного акцентного элемента — это не об ограничении, а о ясности. Оно помогает избежать визуального шума и сделать пространство целостным. Когда в комнате есть один сильный фокус, все остальное начинает работать на него, тогда интерьер перестает быть набором вещей и становится историей.

