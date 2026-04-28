Почему дизайнеры всегда придерживаются правила "одного акцентного элемента" в интерьере и как это меняет пространство

Дизайн / © Associated Press

Реклама

Интерьер сегодня легко превращается в коллаж из Pinterest: идеи, референсы, копии трендов и множество вариантов «как на картинке». Однако, как отмечает издание Real Simple, именно избыток идеальности без четкой идеи часто делает пространство плоским.

Акцент на одном объекте — это подход, в котором в комнате выбирается один главный акцент, например, предмет, который задает настроение и становится визуальной опорой всего интерьера. Это может быть картина, ковер, светильник или даже яркий предмет мебели. Важно не то, что именно это будет, а то, что этот элемент имеет характер и «говорит» первым.

Правило одного акцента

Суть подхода проста — в пространстве должен быть один главный элемент, который привлекает внимание и формирует атмосферу. Этот предмет:

Реклама

отражает ваш вкус

имеет выразительный цвет, форму или фактуру

выделяется среди других вещей

«поддерживается» интерьером

Он становится своеобразной визуальной точкой опоры, вокруг которой строится остальная комната. Когда есть один сильный акцент, остальное пространство перестает конкурировать между собой. Интерьер становится структурированным и «собранным».

Хороший дизайн — всегда баланс. Если все одновременно пытается быть главным, комната теряет фокус, а когда есть один выразительный элемент, остальные работают как фон, который подчеркивает его.

Гостиная

В гостиной акцентом чаще всего становится:

ковёр

картина

светильник

один предмет мебели

Именно эти элементы «задают тон» пространства. Например, большое художественное полотно над диваном может стать центром комнаты, особенно если дополнить его подсветкой или декоративным рейлом.

Реклама

Еще один подход — акцентное кресло с выразительным принтом или цветом. Оно добавляет характера, но не перегружает пространство.

Спальня

В спальне пространство более ограниченное, поэтому акцент создают через детали. Это может быть:

текстиль (плед, подушки, покрывала или шторы)

один яркий плед как главный акцент

мебель (тумбочки или лампы)

Дизайнеры советуют обращать внимание на материалы и фурнитуру, например, нестандартные ручки, фактурные поверхности или необычные формы светильников могут стать главным визуальным элементом.

Кухня

В кухне акцентные решения обычно более дорогие и долговременные. Чаще всего это:

Реклама

фартук

столешница

сочетание камня и плитки

Такие элементы сразу задают уровень пространства и могут создать эффект «дизайнерской кухни».

Но есть и более гибкий вариант — мебельный акцент, например, буфет или сервант. Его можно покрасить, изменить фурнитуру или обновить детали, чтобы он стал центром композиции.

Акцент должен быть личным

Лучший акцент — тот, который вам действительно нравится. Он может быть уникальным или редким, ярким и смелым, или даже спокойным, но выразительным через форму или материал. Главное — он должен вызывать эмоцию и ощущение «это мое».

Правило одного акцентного элемента — это не об ограничении, а о ясности. Оно помогает избежать визуального шума и сделать пространство целостным. Когда в комнате есть один сильный фокус, все остальное начинает работать на него, тогда интерьер перестает быть набором вещей и становится историей.

Реклама

Новости партнеров