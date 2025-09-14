ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
19
Время на прочтение
2 мин

Почему гортензии надо сажать именно осенью

Гортензии — настоящие звезды сада. Их пышные шаровидные соцветия в белых, розовых, голубых или нежно-зеленых оттенках украшают участки от весны до поздней осени.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Гортензии

Гортензии / © Credits

Большинство хозяев привыкли высаживать эти цветы весной, но издание Real Simple рассказало, что осень — это идеальное время для посадки гортензий. Почему именно сейчас стоит добавить это растение в свой сад и как правильно ухаживать за ним — рассказываем далее.

Почему стоит сажать гортензии осенью

  • Лучшая адаптация: в сентябре-октябре гортензии готовятся к периоду покоя, поэтому пересадка для них не такая стрессовая.

  • Крепкие корни: до холодов растение успевает укорениться и уже весной вы можете получить обильное цветение.

  • Оптимальная температура: прохладные осенние дни и регулярные дожди помогают растению легче прижиться, чем в жару.

Важно: сажать гортензии лучше не позднее чем за 3-4 недели до первых заморозков, чтобы они успели укрепиться.

Сколько солнца нужно гортензии

Несмотря на распространенное мнение, гортензии не являются сугубо теневыми растениями. Они хорошо чувствуют себя в полутени, но для обильного цветения им необходимо не менее 4-6 часов солнца ежедневно.

  • На юге Украины лучше сажать их так, чтобы во второй половине дня была тень.

  • В северных регионах можно позволить больше прямого солнца.

Изменение цвета соцветий

Многие сорта гортензий меняют оттенки в течение сезона. Например, нежно-розовые цветы могут постепенно становиться насыщенно-малиновыми, а белые — переходить в зеленоватые.

Совет: перед покупкой ознакомьтесь с характеристиками конкретного сорта, чтобы вам нравились все его оттенки, от весны до осени.

Реально ли изменить цвет гортензии благодаря почве

Да, но не для всех сортов.

  • Голубые и розовые гортензии: цвет зависит от pH почвы. Кислая почва, с сульфатом алюминия, дает голубые оттенки, а щелочная, с известью, — розовые.

  • Белые и лаймовые сорта: не меняют цвета независимо от удобрений.

Удобнее всего контролировать рН в горшках, ведь изменения почвы на клумбе могут повлиять на другие растения.

Уход

Гортензии не требуют чрезмерного внимания.

  • Полив: почва должна быть влажной, но не заболоченной.

  • Удобрения: достаточно сбалансированного удобрения весной. Чрезмерная подкормка может способствовать росту листьев, а не цветов.

  • Обрезка: зависит от сорта, например, метельчатые гортензии можно обрезать весной, а крупнолистные — только после цветения.

Осень — отличное время не только для посадки гортензий, но и для создания гармоничных композиций. Хорошо будут смотреться рядом с астрами, хризантемами, вереском, декоративными травами. Они подчеркнут пышность куста и продлят сезон цветения в вашем саду.

Осень — идеальный момент, чтобы подарить своему саду гортензии. Они легко приживутся, лучше перенесут зиму и порадуют вас пышным и продолжительным цветением следующим летом.

Дата публикации
Количество просмотров
19
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie