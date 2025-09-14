- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему гортензии надо сажать именно осенью
Гортензии — настоящие звезды сада. Их пышные шаровидные соцветия в белых, розовых, голубых или нежно-зеленых оттенках украшают участки от весны до поздней осени.
Большинство хозяев привыкли высаживать эти цветы весной, но издание Real Simple рассказало, что осень — это идеальное время для посадки гортензий. Почему именно сейчас стоит добавить это растение в свой сад и как правильно ухаживать за ним — рассказываем далее.
Почему стоит сажать гортензии осенью
Лучшая адаптация: в сентябре-октябре гортензии готовятся к периоду покоя, поэтому пересадка для них не такая стрессовая.
Крепкие корни: до холодов растение успевает укорениться и уже весной вы можете получить обильное цветение.
Оптимальная температура: прохладные осенние дни и регулярные дожди помогают растению легче прижиться, чем в жару.
Важно: сажать гортензии лучше не позднее чем за 3-4 недели до первых заморозков, чтобы они успели укрепиться.
Сколько солнца нужно гортензии
Несмотря на распространенное мнение, гортензии не являются сугубо теневыми растениями. Они хорошо чувствуют себя в полутени, но для обильного цветения им необходимо не менее 4-6 часов солнца ежедневно.
На юге Украины лучше сажать их так, чтобы во второй половине дня была тень.
В северных регионах можно позволить больше прямого солнца.
Изменение цвета соцветий
Многие сорта гортензий меняют оттенки в течение сезона. Например, нежно-розовые цветы могут постепенно становиться насыщенно-малиновыми, а белые — переходить в зеленоватые.
Совет: перед покупкой ознакомьтесь с характеристиками конкретного сорта, чтобы вам нравились все его оттенки, от весны до осени.
Реально ли изменить цвет гортензии благодаря почве
Да, но не для всех сортов.
Голубые и розовые гортензии: цвет зависит от pH почвы. Кислая почва, с сульфатом алюминия, дает голубые оттенки, а щелочная, с известью, — розовые.
Белые и лаймовые сорта: не меняют цвета независимо от удобрений.
Удобнее всего контролировать рН в горшках, ведь изменения почвы на клумбе могут повлиять на другие растения.
Уход
Гортензии не требуют чрезмерного внимания.
Полив: почва должна быть влажной, но не заболоченной.
Удобрения: достаточно сбалансированного удобрения весной. Чрезмерная подкормка может способствовать росту листьев, а не цветов.
Обрезка: зависит от сорта, например, метельчатые гортензии можно обрезать весной, а крупнолистные — только после цветения.
Осень — отличное время не только для посадки гортензий, но и для создания гармоничных композиций. Хорошо будут смотреться рядом с астрами, хризантемами, вереском, декоративными травами. Они подчеркнут пышность куста и продлят сезон цветения в вашем саду.
Осень — идеальный момент, чтобы подарить своему саду гортензии. Они легко приживутся, лучше перенесут зиму и порадуют вас пышным и продолжительным цветением следующим летом.