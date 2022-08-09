Почему гортензия не цветет и что можно с этим сделать: важные советы от садовых экспертов

Гортензии являются любимым растением для многих садоводов. Кто-то любит белые, кто-то меняющие цвет с голубого до розового. Но почему некоторые гортензии не цветут каждый год и что можно с этим сделать, знают не все.

Садовые эксперты Gardening know how считают, что, если гортензия не цветет, нужно сделать всего три простых действия, чтобы решить проблему.

Выбирайте правильный сорт гортензий

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Перед покупкой гортензии поинтересуйтесь, какая климатическая зона рекомендована для этого растения, чтобы убедиться, что у вас правильный сорт для вашего региона.

Если ваша гортензия не цветет, это часто происходит из-за того, что вы выбрали неправильный сорт. Некоторые сорта гортензии выращивают цветы на новой древесине, а некоторые – на старой. Если ваша гортензия не цветет, вам нужно выяснить, какой у вас сорт.

Какой тип гортензии может пропустить цветение

Гортензии, которые цветут на свежевыращенных ветках, не доставляют особых проблем с цветением.

Но есть гортензии, которые имеют тенденцию отмирать в основании земли в холодную зиму. Если замерзнут все старые ветки такой гортензии, куст не зацветет. Потому что будет занят выращиванием новых веток. У этого типа гортензии цветы не образуются на вновь выросших побегах. Они появляются только на старых стеблях, соответственно, на вновь выросших ветках цветы появятся только через год.

Укутайте гортензию на зиму

Если у вас растет гортензия, которая цветет только на старых побегах, главной задачей будет защита гортензий от мороза и низких температур зимой. Для этого поздней осенью купите специальный мешок или агроволокно и укутайте гортензию на зиму. Не пренебрегайте мульчей - она предохранит растение от перемерзания, особенно если в конце осени насыпать вокруг куста небольшую кучку.

Не перестарайтесь с обрезкой

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Если у вас есть гортензия, которая не цветет, возможно, вы слишком сильно обрезали ее в прошлом году. Часто гортензии, которые не дают цветов, обрезают в начале лета и в конце зимы. Если их чрезмерно обрезать, они будут иметь тенденцию отмирать больше, чем обычно, и заставят вас ждать целый год, прежде чем они снова зацветут.

Обрезайте гортензию только весной, когда видно, какие ветки точно не дадут побегов. Обрезайте только их и только ту часть, которая точно отмерла.

Добавьте фосфор

Наконец, если ваши гортензии не цветут, хотя для этого нет никаких причин из вышеперечисленных, вы можете проверить почву. Если в вашей почве много азота, гортензия может иметь пышную зелень и не иметь цветов. Гортензии, как и многим другим цветковым растениям, нужен фосфор, чтобы хорошо цвести. Добавление костной муки — отличный способ увеличить содержание фосфора в почве. Также имейте это в виду при выборе удобрения для ваших растений.

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