ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
83
Время на прочтение
3 мин

Почему хаотичное садоводство становится главным летним трендом 2026 года

Идеально ровные грядки, симметричные клумбы и бесконечная борьба за «правильный» сад постепенно теряют популярность. Им на смену приходит хаотичное садоводство — направление, которое предлагает меньше контроля, больше естественности и значительно меньше стресса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Циния

Циния / © Associated Press

Издание Good Housekeeping называет этот тренд одним из самых заметных садоводческих направлений последнего времени. В TikTok хэштег #chaosgardening уже собрал более 23 тыс. видео, а сам подход все активнее выходит за пределы соцсетей в реальные сады и дворы.

Причина популярности проста, люди устали от идеальности. Хаотическое садоводство предлагает возвращение к базовому удовольствию от работы в саду, без чрезмерного контроля, сложных схем посадки и постоянного ощущения, что «надо сделать еще больше».

Несмотря на громкое название, речь не идет о полном беспорядке. Хаотическое садоводство — это естественный и свободный подход к саду, где семена цветов, овощей и трав высевают без четкой структуры или идеальных рядов. Растениям позволяют «самостоятельно найти свое место».

Садовая дизайнер Линда Ватер объясняет, что главная красота такого сада в его неприхотливости и минимальном уходе. В результате пространство имеет живой, густой и менее «постановочный» вид, чем классические декоративные сады.

Не новая, а забытая идея

Несмотря на популярность в TikTok, сама концепция имеет очень давнюю историю. Еще до появления формальных европейских садов с симметричными клумбами и подстриженными живыми изгородями существовали сельское садоводство и дикие цветочные сады, где растения росли естественно и свободно.

Такие сады строились на многообразии, спонтанности, естественном самовысеве и смешении культур. И именно к этой эстетике сегодня тяготеет хаотичное садоводство.

Актуальность тренда

Секрет популярности хаотичного садоводства в его психологическом эффекте. После лет культа продуктивности и «идеального стиля жизни» люди все больше ищут более простых решений, контакта с природой, менее контролируемых процессов и хобби без давления на результат.

Хаотическое садоводство идеально вписывается в эту новую философию. К тому же оно работает почти интуитивно. Многие садоводы и раньше замечали «случайные» растения у компоста или неожиданные цветы в новых местах. Такое садоводство просто превращает эту случайность в концепцию.

Как создать хаотичный сад

Несмотря на всю спонтанность, эксперты все же советуют придерживаться базовых принципов.

  • Выберите правильное место. Лучше всего работают солнечные или частично солнечные участки с нормальным дренажем. Не надо идеального ландшафта, главное, чтобы растения могли развиваться без постоянного вмешательства.

  • Подготовьте почву. Даже хаос требует небольшой базы. Почву стоит немного разрыхлить граблями или тяпкой, убрать крупные сорняки и мусор. Этого достаточно, чтобы семена лучше закрепились.

  • Выбирайте разумно растения. Стоит сочетать цветы, травы, овощи и растения для опылителей. Идеальный баланс — примерно 75% местных видов и 25% неместных. Но здесь есть важный нюанс. Энтомолог Дуг Таллами отмечает, что не все местные растения автоматически полезны. Главный вопрос — поддерживает ли растение экосистему, а именно, опылителей, птиц, полезных насекомых и биоразнообразие.

  • Просто рассыпьте семена. Именно здесь начинается «хаос». Семена смешивают в ведре и свободно рассыпают по подготовленной земле. Затем их немного заворачивают граблями или поливают.

  • Одна из главных ошибок — думать, что хаотичное садоводство означает полное отсутствие дизайна. Линда советует добавлять неприхотливые кусты, вечнозеленые акценты, каменные дорожки, бордюры и поилки для птиц. Именно такие элементы создают ощущение продуманности даже в «диком» саду.

Меньше стресса

Этот тренд часто называют «антиидеальным» садоводством. Он требует меньше ухода, снижает потребность в удобрениях и пестицидах, поддерживает биоразнообразие, привлекает опылителей и создает маленькую естественную экосистему.

И главное, позволяет наслаждаться садом, а не постоянно «исправлять» его.

Однако, у полной свободы растений есть свои последствия. Среди главных вызовов можно отметить агрессивное разрастание отдельных видов, сорняки, непредсказуемый результат и «заросший» вид.

Эксперты отмечают, все это не означает полное отсутствие ухода. Иногда растения приходится прореживать, пересаживать, спасать от чрезмерной тени и корректировать конкуренцию между видами. То есть сад все равно остается диалогом между природой и человеком, просто менее жестким и контролируемым.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie