Почему хаотичное садоводство становится главным летним трендом 2026 года

Циния / © Associated Press

Реклама

Издание Good Housekeeping называет этот тренд одним из самых заметных садоводческих направлений последнего времени. В TikTok хэштег #chaosgardening уже собрал более 23 тыс. видео, а сам подход все активнее выходит за пределы соцсетей в реальные сады и дворы.

Причина популярности проста, люди устали от идеальности. Хаотическое садоводство предлагает возвращение к базовому удовольствию от работы в саду, без чрезмерного контроля, сложных схем посадки и постоянного ощущения, что «надо сделать еще больше».

Несмотря на громкое название, речь не идет о полном беспорядке. Хаотическое садоводство — это естественный и свободный подход к саду, где семена цветов, овощей и трав высевают без четкой структуры или идеальных рядов. Растениям позволяют «самостоятельно найти свое место».

Реклама

Садовая дизайнер Линда Ватер объясняет, что главная красота такого сада в его неприхотливости и минимальном уходе. В результате пространство имеет живой, густой и менее «постановочный» вид, чем классические декоративные сады.

Не новая, а забытая идея

Несмотря на популярность в TikTok, сама концепция имеет очень давнюю историю. Еще до появления формальных европейских садов с симметричными клумбами и подстриженными живыми изгородями существовали сельское садоводство и дикие цветочные сады, где растения росли естественно и свободно.

Такие сады строились на многообразии, спонтанности, естественном самовысеве и смешении культур. И именно к этой эстетике сегодня тяготеет хаотичное садоводство.

Актуальность тренда

Секрет популярности хаотичного садоводства в его психологическом эффекте. После лет культа продуктивности и «идеального стиля жизни» люди все больше ищут более простых решений, контакта с природой, менее контролируемых процессов и хобби без давления на результат.

Реклама

Хаотическое садоводство идеально вписывается в эту новую философию. К тому же оно работает почти интуитивно. Многие садоводы и раньше замечали «случайные» растения у компоста или неожиданные цветы в новых местах. Такое садоводство просто превращает эту случайность в концепцию.

Как создать хаотичный сад

Несмотря на всю спонтанность, эксперты все же советуют придерживаться базовых принципов.

Выберите правильное место. Лучше всего работают солнечные или частично солнечные участки с нормальным дренажем. Не надо идеального ландшафта, главное, чтобы растения могли развиваться без постоянного вмешательства.

Подготовьте почву. Даже хаос требует небольшой базы. Почву стоит немного разрыхлить граблями или тяпкой, убрать крупные сорняки и мусор. Этого достаточно, чтобы семена лучше закрепились.

Выбирайте разумно растения. Стоит сочетать цветы, травы, овощи и растения для опылителей. Идеальный баланс — примерно 75% местных видов и 25% неместных. Но здесь есть важный нюанс. Энтомолог Дуг Таллами отмечает, что не все местные растения автоматически полезны. Главный вопрос — поддерживает ли растение экосистему, а именно, опылителей, птиц, полезных насекомых и биоразнообразие.

Просто рассыпьте семена. Именно здесь начинается «хаос». Семена смешивают в ведре и свободно рассыпают по подготовленной земле. Затем их немного заворачивают граблями или поливают.

Одна из главных ошибок — думать, что хаотичное садоводство означает полное отсутствие дизайна. Линда советует добавлять неприхотливые кусты, вечнозеленые акценты, каменные дорожки, бордюры и поилки для птиц. Именно такие элементы создают ощущение продуманности даже в «диком» саду.

Меньше стресса

Этот тренд часто называют «антиидеальным» садоводством. Он требует меньше ухода, снижает потребность в удобрениях и пестицидах, поддерживает биоразнообразие, привлекает опылителей и создает маленькую естественную экосистему.

И главное, позволяет наслаждаться садом, а не постоянно «исправлять» его.

Реклама

Однако, у полной свободы растений есть свои последствия. Среди главных вызовов можно отметить агрессивное разрастание отдельных видов, сорняки, непредсказуемый результат и «заросший» вид.

Эксперты отмечают, все это не означает полное отсутствие ухода. Иногда растения приходится прореживать, пересаживать, спасать от чрезмерной тени и корректировать конкуренцию между видами. То есть сад все равно остается диалогом между природой и человеком, просто менее жестким и контролируемым.

Новости партнеров