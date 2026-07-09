Почему клубника не плодоносит и как быстро исправить ситуацию: советы эксперта по садоводству

Клубника / © Associated Press

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Если вы заметили, что ваша клубника не плодоносит, это означает, что вы, вероятно, допускаете определенные ошибки при уходе за ней.

Но хорошая новость заключается в том, что все эти недостатки легко исправить. The Spruce перечисляет несколько распространенных причин, на которые стоит обратить внимание, а также способы их устранения.

Тони О’Нил — эксперт по садоводству — назвал 6 причин, мешающих вам насладиться вкусными ягодами.

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Слишком старая

Клубника — многолетнее растение, а это значит, что она цветет из года в год, но это не означает, что она будет плодоносить на протяжении всей своей жизни.

По словам Тони, одной из наиболее распространенных причин, по которой растение не плодоносит, является его возраст.

Клубника наиболее урожайна на второй и третий годы, а после этого плодоношение очень быстро прекращается, объясняет он. Заменяйте её каждые три года и размножайте кустики в конце лета, чтобы весной следующего года у вас были готовые замены.

Слишком молодая

С другой стороны, вы также можете не увидеть урожайности у слишком молодых растений клубники. В первый год жизни клубника направляет свою энергию на формирование крепких корней, а не на выращивание плодов.

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Если ваши цветы всё-таки зацветут в течение первого года, удаление цветков у их основания пальцами или секатором может способствовать образованию более крупных плодов на 2-м и 3-м годах.

Повреждения от мороза

Хотя многие сорта лучше всего растут, если их высадить до последних заморозков, растения клубники прекрасно растут на солнце и при умеренной или высокой температуре в диапазоне 15–27 градусов.

Более холодная погода и мороз во время фазы цветения могут привести к тому, что сезон окажется неплодородным.

Сначала цветы клубники будут по-прежнему выглядеть хорошо, но если вы посмотрите на их центр после холодной ночи, крошечный зародыш плода внутри почернеет, говорит О’Нил. Это повреждение от мороза, и из этого цветка клубника не вырастет.

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Хотя вы ничего не можете сделать для восстановления растений после повреждения морозом, вы можете предотвратить эту проблему, укрывая цветущие клубничные кусты на ночь, когда ожидается, что температура опустится ниже 2–3 градусов.

Уровень солнечного света

Как и другие солнечные растения, клубника нуждается в 6–12 часах прямого солнечного света в день. Растения, растущие в тенистых местах, заслоненные другой листвой, или в горшках и контейнерах без доступа к солнцу, могут испытывать трудности с фотосинтезом.

Обязательно обрежьте соседние растения, которые могут затенять вашу клубнику. Перемещайте или регулярно поворачивайте горшки с клубникой, чтобы обеспечить равномерное распределение света, и выращивайте будущие ростки в местах с большим количеством солнца для более успешных сезонов.

Уровень азота

Клубника хорошо реагирует на удобрения, но важно использовать подходящий вид. Большинство стандартных смесей содержат много азота, что способствует росту листьев, а не плодов.

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«На самом деле, когда у клубники начинают формироваться цветочные почки, ей нужен калий», — делится О’Нил. Самый простой способ обеспечить его — подкормка для помидоров, которая работает очень хорошо, поскольку разработана для плодоношения на этапе цветения.

Он рекомендует начинать с универсальных удобрений на ранних стадиях роста вашего растения, а затем перейти на смесь для помидоров, когда вы начнете замечать первые бутоны.

Чрезмерный (или недостаточный) полив

Чтобы получить лучшие плоды, клубнике нужна постоянно влажная, хорошо дренированная почва.

Недостаточный полив, естественно, приведёт к обезвоживанию растений; в тёплую погоду контейнеры и горшки могут требовать ежедневных проверок и полива. Использование мульчи также может помочь почве сохранить влажность в течение лета.

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Однако клубника также подвержена корневой гнили, поэтому избегайте переувлажнения почвы. Используйте дренажную смесь, чтобы растения оставались достаточно здоровыми для плодоношения.

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