Почему кофе горчит / © Associated Press

Горечь в кофе — тема деликатная, с одной стороны, именно она формирует характер напитка, с другой — чрезмерная горечь может испортить даже самые дорогие зерна, об этом рассказало издание Martha Stewart.

В кофейной индустрии слово «горький» часто воспринимают негативно, но правда заключается в том, что весь кофе горький и именно это мы в нем любим. Проблема начинается тогда, когда горечь перекрывает сладость, кислотность и аромат.

Сколько горечи — норма

Как и темный шоколад, кофе нуждается в балансе. В правильной пропорции горечь:

подчеркивает сладкие ноты

уравновешивает кислотность

добавляет глубины вкуса

Идеальный кофе — это баланс. То, чего мы все хотим избежать — чрезмерной горечи.

Горький или кислый

Если кофе не только горчит, но и отдает кислинкой, проблема может быть обратной. Недостаточная экстракция — грубый помол или слишком короткое время заваривания — дает кислый, «недоваренный» вкус.

Горечь — переварили

Кислинка — не дотянули

Почему ваш кофе горчит

Чрезмерная экстракция

Когда горячая вода слишком долго контактирует с молотым кофе, она извлекает избыток горьких соединений.

Решение: засеките время приготовления. Если кофе горький — сократите его.

Неправильный помол

Слишком мелкий помол и больше контакта с водой — это больше горечи.

Решение: используйте жерновую кофемолку, ведь она позволяет точно контролировать помол.

Слишком темная обжарка

Темные обжарки имеют более высокую растворимость и часто дают более горький вкус.

Светлая и средняя обжарка сохраняет тонкие ароматические нотки.

Пережаренные зерна

В слишком темно обжаренных зернах образуются фенилинданы — соединения, которые усиливают горечь.

Решение: выбирайте свежие зерна от проверенных производителей.

Низкое качество воды

Кофе на 98% состоит из воды и его минеральный состав имеет значение. Жесткая вода ухудшает экстракцию и оставляет осадок в технике.

Решение: фильтрованная или мягкая вода и избегание воды с избытком кальция и магния

Маленькая хитрость с солью

Да, это звучит странно — но работает. Щепотка соли в молотый кофе или готовый напиток снижает восприятие горечи и усиливает сладкие и умами ноты. Неправильная температура воды:

Светлая обжарка — кипяток

Темная обжарка — чуть более низкая температура

Слишком горячая вода для темного кофе — это лишняя горечь.

Перегретое молоко

Любители латте и капучино, будьте внимательны, перепаренное молоко разрушает белки, а это делает напиток горьким и водянистым.

Важные мелочи

Даже идеальная техника не спасет плохие зерна. Кофе всегда будет настолько хорошим, насколько хороши зерна, с которых вы начали. Эксперты советуют:

выбирать свежеобжаренные зерна арабики

экспериментировать с методами заваривания

не бояться менять сорта, чтобы «освежать» вкусовые рецепторы

Френч-пресс кстати, считается одним из щадящих способов заваривания, там сложнее переэкстрагировать кофе.

Горький кофе — не приговор и не повод добавлять еще больше молока или сахара. Чаще всего это сигнал, что время, помол, вода или зерна нуждаются в коррекции. Немного внимания к деталям и утренний кофе снова станет ритуалом удовольствия, а не компромиссом.