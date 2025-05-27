Почему кошек нельзя хватать за холку / © Credits

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Несмотря на то, что это кажется естественным жестом — ведь так поступают кошки-мамы — ветеринары категорически не рекомендуют повторять это поведение людям, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Что такое «загривок» и почему его не следует трогать

Загривок — это мягкая складка кожи на затылке кота, которую мамы-кошки используют, чтобы переносить своих котят. Малыши имеют врожденный инстинкт «расслабления» при таком прикосновении, поэтому первые недели жизни это безболезненно и естественно.

Но с возрастом этот рефлекс исчезает. Уже после двух месяцев кошки перестают носить котят за шкурку, а во взрослом возрасте подобное хватание не только вызывает дискомфорт, но может стать источником страха, стресса и агрессии.

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Основные причины, почему нельзя хватать кота за холку

Это вызывает тревогу и стресс. Когда вы хватаете взрослого кота за холку, вы фактически лишаете его контроля над телом и окружением. Это вызывает сильнейший стресс, страх и даже паническую реакцию. Кошка может начать царапать, кусать или убегать и прятаться.

Провоцирует агрессию. Инстинктивная реакция на боль или страх — оборона. Хватание за холку может напугать кота, вызвать боль или дискомфорт, особенно если сделать это неправильно. Животное может стать агрессивным даже в обычных ситуациях, когда раньше оно было кротким и спокойным.

Портит доверие. Самое важное в отношениях с животным — это доверие. Если кот станет ассоциировать вас с болью или страхом, он перестанет чувствовать себя в безопасности рядом. Такие ситуации могут повредить связь между вами и животным.

Как правильно действовать

Если нужно успокоить или переместить кота (например, во время поездки к ветеринару), лучше использовать мягкое обертывание полотенцем. Осторожно подойдите, поговорите спокойным голосом, возьмите кота на руки, поддерживайте передние и задние лапы или оберните его в полотенце как «бурито». Такой подход помогает животному чувствовать себя в безопасности.

Помните: кот — это независимое и чувствительное существо. Даже если он иногда озорничает, лучше решать ситуации ласково и с уважением. Бережное отношение сделает ваше животное доверчивым, кротким и спокойным.

Знание — это лучшая форма заботы. Теперь, когда вы знаете больше об особенностях поведения кошек, вы сможете лучше понимать их потребности и избегать распространенных ошибок.