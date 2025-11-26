Почему коты иногда сидят в максимально непривычных и странных позах / © Associated Press

Реклама

Хвост на голове, лапы куда-то в небытие, живот вверх — и все это с серьезным выражением морды, будто так и надо. Но за этим забавным хаосом скрывается биология, поведенческая наука и немножко кошачьего троллинга. На странице centralna.vet рассказали, почему ваши пушистые друзья так охотно демонстрируют свои странные позы и почему это хороший знак.

Гибкость уровня «йога-мастер»

Коты — одни из самых гибких млекопитающих. Их позвоночник состоит из большого количества мелких позвонков, которые соединены чрезвычайно эластичными межпозвоночными дисками. Это позволяет им выгибаться в обе стороны почти на 180°, мгновенно реагировать на угрозу или движение добычи, мягко приземляться после прыжков и пролезать в невероятно узкие пространства. Поэтому их «скрученная», «перекошенная» или «размягченная» поза не диковинка, а естественная, потому что это следствие анатомии.

Кот так лежит, потому что доверяет вам

Есть золотое правило котолюбов, если кот лежит на спине и открывает живот — это акт абсолютного доверия. Это их уязвимая зона. Позволить вам видеть ее — значит чувствовать себя в доме настолько безопасно, что можно «выключиться» в самой беспомощной позе. Поэтому если ваш любимец «расплылся» посреди комнаты, как растопленный сыр на пицце, — это комплимент вам.

Реклама

Терморегуляция

Кошачьи позы — это не только эстетика и акробатика. Это еще и регулирование температуры.

Жара: кот разлегает как «морская звезда», максимально демонстрирует пузо, чтобы охладиться.

Холод: сворачивается в идеальную «булочку с корицей», и уменьшает потерю тепла.

Нейтральная температура: классическая «разочарованная лягушка», а почему бы и нет.

Котам все равно, как они выглядят

Мы можем часами выбирать правильный ракурс, но котам совершенно не свойственна такая тревога о внешности. Они идеальны в любой позе, прежде всего потому, что они так считают. Психологи говорят, что у котов нет концепции «выгляжу смешно», поэтому они не испытывают стыд или неловкость.

Немного кошачьего юмора

Ветеринары и поведенческие специалисты отмечают, что кошки иногда занимают странные позы просто потому, что могут. Некоторые «нестандартные» позы — это способ привлечь внимание, запустить игру или подать сигнал: «Эй, я здесь, посмотри на меня».

Итак, если коротко, кошачья поза — это анатомия, доверие, терморегуляция, желание внимания и кошачий характер. В следующий раз, когда ваш кот будет сидеть как бухгалтер в конце квартала или лежать как забытая в морозильнике курица, знайте, он живет лучшей жизнью и немного развлекается.