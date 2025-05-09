Почему коты так много спят: настоящие причины и когда стоит начать беспокоиться

Почему кошки так много спят: настоящие причины и когда стоит беспокоиться / © Credits

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На самом деле — нет. Сон для кошек не просто приятная привычка, а физиологическая потребность, тесно связанная с их диким прошлым, эволюцией и даже настроением. Издание Daily Paws рассказало, почему коты могут спать до 20 часов в сутки и как понять, когда это норма, а когда тревожный сигнал.

Ваш пушистик — ночной охотник

Коты являются ночными животными, то есть их пиковая активность приходится на рассвет и закат. В дикой природе именно в это время они охотятся. Так что даже если ваш домашний любимец уже давно не ловит мышей, инстинкты никуда не исчезли. Зачастую они активны ночью, а днем «отдыхают» — иногда прямо у вас на ноутбуке.

Что делать: попробуйте перенести активные игры на вечер — тогда котик будет более спокойным ночью.

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Кошки экономят энергию, как хищники

Как и львы, тигры и другие большие кошки, домашние коты большую часть времени отдыхают, чтобы иметь силы на активность, когда она действительно нужна. В природе это связано с охотой: сначала собраться с силами, потом резкий скачок.

Факт: в среднем кошки спят 12–16 часов в сутки, а некоторые — до 20. И это абсолютно нормально.

У вашего кота не всегда глубокий сон

Иногда то, что кажется сном, лишь легкая дремота. Это называют «кошачьим сном». Глаза могут быть полузакрыты, но уши все еще шевелятся и улавливают звуки. Такая фаза позволяет мгновенно реагировать на любой шум — даже на шелест упаковки с кормом.

Интересно: только около 25% кошачьего сна — это глубокий сон, все остальное — легкая дремота.

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Возможно, ему просто скучно

Кошки очень умные животные, которым необходима стимуляция. Если они не получают достаточно внимания, движения или новых впечатлений, они начинают больше спать. Так мозг «заполняет пустоту».

Что поможет:

Игрушки-головоломки

Оконные лежаки для наблюдения

Домашние туннели, полки, лазалки

А еще лучше — другой кот или ваши регулярные игры с ним

Сон — способ справиться со стрессом

Кошки — очень чувствительные создания. Стресс или изменения в привычной среде (новые люди, ремонт, переезд, другие животные, одиночество) часто вызывают чрезмерный сон. Любимец будто «прячется» во сне, чтобы справиться с эмоциями.

Тревожные сигналы:

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Прячется длительное время

Избегает контакта

Спит в труднодоступных местах

Смена аппетита

В таких случаях следует обратиться к ветеринару или специалисту по поведению животных.

Возможно, он болеет

Если сон сопровождается вялостью, потерей аппетита, избеганием движения это может быть симптомом болезни или боли. Часто кошки просто ложатся и лежат часами — это может быть проявлением дискомфорта, который они не показывают открыто.

Также стоит насторожиться:

Внезапное увеличение продолжительности сна

Кот не реагирует на голос или лакомство

Избегает любимых мест

В таких случаях обязательно обратитесь к ветеринару.

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Смена сезона

Так же как и мы, коты реагируют на смену светового дня. Осенью и зимой, когда света меньше, многие коты становятся менее активными и больше спят. Это естественная реакция организма, подобная гиббернации у животных.

Совет: позаботьтесь о теплых лежаках у окна и немного больше игр дома, чтобы компенсировать уменьшенную активность.

Это просто норма

Иногда самый очевидный ответ — самый правильный. Коты — мастера отдыха. Они знают, что качественный сон — основа здоровья. Поэтому если ваш мурчик активен в свои «рабочие» часы, у него хороший аппетит, он хотно играет — не волнуйтесь. Просто позвольте ему дремать.

На что обратить внимание

Резкие изменения в обычном режиме сна

Кот стал нелюдимым или апатичным

Изменения в аппетите, туалете, активности

Кошки — отличные учителя того, как ценить паузу. Они не спешат, не устают и не пренебрегают отдыхом. Так что в следующий раз, когда увидите своего любимца, который спит у батареи или на вашей подушке, не будьте его. Возможно, и вам стоит позволить себе короткий дневной «кошачий» сон для здоровья.

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