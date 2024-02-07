Почему мелкие собаки живут дольше, чем крупные породы: ученые назвали возможную причину

Когда мы говорим о продолжительности жизни наших домашних любимцев, мы часто констатируем, что собаки мелких пород живут дольше, чем крупных и гигантских.

Ученые выяснили причину, по которой маленькие собаки живут дольше, чем собаки более крупных пород, и результаты могут удивить владельцев домашних животных, сообщает Mirror.

Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что в то время как маленькие и большие собаки страдают от одинакового количества заболеваний, более крупные породы склонны к более серьезным заболеваниям.

Команда проанализировала более 25 000 собак 238 пород. Они обнаружили, что более крупные собаки с большей вероятностью сталкивались с такими заболеваниями, как рак, заболевания костей, желудочно-кишечные проблемы, неврологические и эндокринные заболевания, проблемы с ушами, носом или горлом, а также инфекционные заболевания. Между тем у собак меньшего размера чаще наблюдались проблемы с глазами, сердцем и дыханием, а также заболевания печени или поджелудочной железы. Но, как ни странно, размер собаки, по-видимому, не влиял на заболевания почек или мочевыводящих путей.

Эти результаты показывают, что, хотя более крупные собаки не страдают от большего количества заболеваний, чем более мелкие собаки в целом, они могут иметь более высокий риск развития определенных заболеваний, что может в некоторой степени объяснить различия в продолжительности жизни, отметили эксперты.

Почему мелкие собаки живут дольше, чем крупные породы / Фото: Associated Press

Однако они подчеркнули, что необходимы дополнительные исследования для выяснения связи между возрастом, размером и распространенностью заболеваний собак. Будущие исследования могут выявить закономерности возраста и размера, связанные с конкретными состояниями. Эти результаты дают представление о категориях заболеваний, которые могут способствовать сокращению продолжительности жизни крупных собак, и предлагают множество дальнейших направлений для дальнейших исследований.

Все это дает надежду любителям гигантских пород, которых, конечно же, очень расстраивает тот факт, что продолжительность жизни таких пород ниже, чем у миниатюрных и средних.

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