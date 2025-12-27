Почему "милые" видео с котиками и собачками - не такие уж и замечательные / © Associated Press

Реклама

Но новое исследование, о котором рассказало издание Psychology Today, заставляет посмотреть на эти «невинные» ролики совсем иначе.

Ученые пришли к выводу, что многие популярные видео с домашними любимцами демонстрируют стресс, страх и даже боль животных, просто замаскированные под юмор и развлечения.

Что исследовали ученые

Команда исследователей проанализировала 162 популярных видео из Instagram, TikTok и YouTube, в которых фигурировали коты и собаки. Важно понимать, что это не были видео с откровенной жестокостью, но в них прослеживался потенциальный риск для жизни животных, анализировались поведение, язык тела и реакции животных. Результаты оказались тревожными.

Реклама

Страшные цифры

53% видео — животное находилось под риском физической травмы

82% видео — собаки или коты демонстрировали признаки сильного стресса

33,8% — люди на видео прибегали к тому, что исследователи назвали «нападением или преследованием»

27,6% — сознательная провокация животного

16,6% — умышленное пугание

И все это — под соусом «шуток» и «развлечений».

Какие именно видео вызывают больше всего вопросов

Ученые выделили четыре типа контента:

Челенджи, которые вредят животным. Например, «ударь собаку по задней лапе» или «напугай кота». 85% таких видео — риск травм, а 50% — животное чувствовало боль. Провокации «чувствительных» любимцев. Когда кота или собаку намеренно доводят до реакции — для смешного кадра. «Просто для развлечения» — именно здесь чаще всего фигурируют породы с генетическими проблемами. Антропоморфизация: костюмы, неудобные аксессуары, ограничение движений — все это может быть стрессом, даже если выглядит «мило».

Язык тела, который мы не замечаем

Большинство зрителей не умеют читать сигналы стресса у животных. А они очень очевидны для специалистов.

У собак:

Реклама

широко раскрытые глаза

прижатые уши

отворачивание головы

«замирание»

У котов:

напряжённая мордочка

прижатые уши

расширенные зрачки

резкие движения или замирание

То, что мы воспринимаем как «смешную реакцию», часто является страхом или дискомфортом.

Темная сторона «популярных пород»

Отдельное внимание исследователи уделили животным с проблемной селекцией:

брахицефальные породы (мопсы, французские бульдоги)

котики, у которых сложенные ушки — результат мучительной хрящевой мутации

Ученые без эвфемизмов называют это «агонийным разведением». Именно такие животные чаще всего появляются в «развлекательных» видео, потому что имеют «особенно милый» вид.

Реклама

Парадокс в том, что видео с животными часто используют как эмоциональный «детокс» после плохих новостей. Но, как отмечают авторы исследования, юмористическая подача отвлекает от реальных признаков страдания животного.

Милые видео — это нормально. Страдания — нет. Нет ничего плохого в любви к котикам и собачкам в соцсетях, но милота не должна строиться на страхе или боли. В следующий раз, когда видео покажется вам «забавным», посмотрите внимательнее, кому на самом деле смешно в этой истории.