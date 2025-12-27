ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
114
Время на прочтение
2 мин

Почему «милые» видео с котиками и собачками — не такие уж и замечательные

Видео с животными — наш ежедневный антистресс. Кот в шляпке, пес, которого «разыграли» или очередной TikTok-челлендж — все это собирает миллионы просмотров и лайков.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Почему "милые" видео с котиками и собачками - не такие уж и замечательные

Почему "милые" видео с котиками и собачками - не такие уж и замечательные / © Associated Press

Но новое исследование, о котором рассказало издание Psychology Today, заставляет посмотреть на эти «невинные» ролики совсем иначе.

Ученые пришли к выводу, что многие популярные видео с домашними любимцами демонстрируют стресс, страх и даже боль животных, просто замаскированные под юмор и развлечения.

Что исследовали ученые

Команда исследователей проанализировала 162 популярных видео из Instagram, TikTok и YouTube, в которых фигурировали коты и собаки. Важно понимать, что это не были видео с откровенной жестокостью, но в них прослеживался потенциальный риск для жизни животных, анализировались поведение, язык тела и реакции животных. Результаты оказались тревожными.

Страшные цифры

  • 53% видео — животное находилось под риском физической травмы

  • 82% видео — собаки или коты демонстрировали признаки сильного стресса

  • 33,8% — люди на видео прибегали к тому, что исследователи назвали «нападением или преследованием»

  • 27,6% — сознательная провокация животного

  • 16,6% — умышленное пугание

И все это — под соусом «шуток» и «развлечений».

Какие именно видео вызывают больше всего вопросов

Ученые выделили четыре типа контента:

  1. Челенджи, которые вредят животным. Например, «ударь собаку по задней лапе» или «напугай кота». 85% таких видео — риск травм, а 50% — животное чувствовало боль.

  2. Провокации «чувствительных» любимцев. Когда кота или собаку намеренно доводят до реакции — для смешного кадра.

  3. «Просто для развлечения» — именно здесь чаще всего фигурируют породы с генетическими проблемами.

  4. Антропоморфизация: костюмы, неудобные аксессуары, ограничение движений — все это может быть стрессом, даже если выглядит «мило».

Язык тела, который мы не замечаем

Большинство зрителей не умеют читать сигналы стресса у животных. А они очень очевидны для специалистов.

У собак:

  • широко раскрытые глаза

  • прижатые уши

  • отворачивание головы

  • «замирание»

У котов:

  • напряжённая мордочка

  • прижатые уши

  • расширенные зрачки

  • резкие движения или замирание

То, что мы воспринимаем как «смешную реакцию», часто является страхом или дискомфортом.

Темная сторона «популярных пород»

Отдельное внимание исследователи уделили животным с проблемной селекцией:

  • брахицефальные породы (мопсы, французские бульдоги)

  • котики, у которых сложенные ушки — результат мучительной хрящевой мутации

Ученые без эвфемизмов называют это «агонийным разведением». Именно такие животные чаще всего появляются в «развлекательных» видео, потому что имеют «особенно милый» вид.

Парадокс в том, что видео с животными часто используют как эмоциональный «детокс» после плохих новостей. Но, как отмечают авторы исследования, юмористическая подача отвлекает от реальных признаков страдания животного.

Милые видео — это нормально. Страдания — нет. Нет ничего плохого в любви к котикам и собачкам в соцсетях, но милота не должна строиться на страхе или боли. В следующий раз, когда видео покажется вам «забавным», посмотрите внимательнее, кому на самом деле смешно в этой истории.

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie