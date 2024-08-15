Почему гортензии становятся коричневыми: эксперты назвали 5 причин

Если ваши гортензии выглядят несколько хуже, то это можно объяснить одной из этих пяти распространенных причин.

Даже если вы вооружены лучшими идеями устойчивого сада и садоводческими знаниями, ваши растения могут внезапно показать признаки болезни и погибнуть. И нет ничего грустнее, чем наблюдать, как ваш любимый цветок внезапно теряет свой цвет и силу.

Если ваши гортензии начали увядать и буреть, у вас могут возникнуть вопросы, почему это происходит и как этому противодействовать. Woman&Home попросили экспертов по садоводству объяснить самые распространенные причины, почему этот ошеломляющий цветочный куст может буреть.

Почему вянут листья гортензий

Несмотря на то, что вы знаете, как правильно стричь растения и когда поливать свой сад, у некоторых растений могут появиться признаки увядания. И есть несколько причин, почему это может произойти.

Засуха

Знание того, как правильно поливать садовые растения, является одной из ключевых частей сохранения сада счастливым и пышным. В течение летних месяцев становится еще важнее соблюдать график полива и обеспечить увлажнение всех ваших растений.

Если ваши гортензии становятся коричневыми и вялыми, это может означать, что они недостаточно увлажнены. Это могут быть только становящиеся коричневыми кончики лепестков цветка, или в некоторых случаях – вся головка цветка.

Чтобы этого не произошло, вам нужно убедиться, что почва ваших гортензий постоянно влажная, но не заболоченная.

Перелив

Подобно тому, как недостаточный полив может повлиять на ваши гортензии, чрезмерный полив также может привести к их побурению. Чрезмерное увлажнение может быть таким же роковым для растений.

Хотя гортензии нуждаются в регулярном поливе, избыток воды может привести к гниению корней, из-за чего листья и цветы могут побуреть и увядать. Чтобы остановить это, проверьте уровень влажности почвы перед поливом и убедитесь, что у растения хороший дренаж.

Гортензия

Слишком много солнца

Ни одно растение не будет радоваться постоянному солнечному свету. Несмотря на то, что солнце является одним из основных источников жизни для растений, его избыточное количество может привести к серьезным проблемам.

Гортензии могут стать коричневыми в результате теплового стресса, если их взорвать в месте, где они получают полное солнце. Некоторые сорта могут справляться с полным солнечным светом, но другие нуждаются в частичной или пятнистой тени.

Проверьте условия выращивания имеющегося у вас сорта гортензии и создайте тень в самые жаркие части дня или переместите растение в более подходящее место. Мульчирование вокруг основания растения также может помочь сохранить влагу в почве и регулировать температуру.

Неправильный рH почвы

Не совершайте одну из самых распространенных ошибок летнего садоводства и не забудьте проверить рН почвы перед посадкой гортензии. Для успешного садоводства очень важно знать тип почвы и ее рН.

Уровень pH вашей почвы может быть причиной того, почему ваши гортензии начинают становиться коричневыми. Хотя гортензии могут изменять цвет в зависимости от pH почвы, если почва слишком кислая или щелочная, это может привести к тому, что растению будет трудно выжить.

Чтобы избежать этого, вам нужно проверить рН почвы вокруг ваших гортензий, а затем выбрать удобрение, которое может регулировать уровень до того, что будет лучшим для здоровья растения.

Пересадка

Если вы недавно перенесли свою гортензию с одного участка на другой, это изменение также может привести к его побурению. Это может вызвать шок от пересадки. Гортензии наиболее уязвимы, когда их перемещают в разгар лета, когда почва сухая, а коричневые листья свидетельствуют о том, что гортензия плохо справляется с перемещением.

Лучше избегать перемещения растения в периоды жаркой погоды.

Как предотвратить потемнение гортензий

К сожалению, после того, как лист или цветок вашей гортензии стали полностью коричневыми, вы ничего не сможете поделать, чтобы изменить это. На этом шаге вам лучше освоить, как обрезать гортензии.

Потемнение обычно указывает на то, что пораженная ткань мертва. Однако вы можете принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее потемнение и защитить общее состояние растения. Устранив основную причину, например, откорректировав практику полива, улучшив условия почвы или обработав грибковые заболевания, вы можете остановить распространение побурения и способствовать новому здоровому росту.

Что делать, если гортензия стала коричневой

Вот здесь и возникает вопрос о том, стоит ли рассаживать гортензии, когда цветы растения становятся коричневыми. На самом деле их лучше удалить, чтобы остальные растения могли сосредоточить свою энергию на новом здоровом росте.

Если листья растения становятся коричневыми, удаляйте их, но только если побурели более половины листьев.

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