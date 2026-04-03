Почему муравьи обожают вашу кухню и ванную и как аккуратно выставить их за дверь

Почему муравьи обожают вашу кухню и ванную / © Associated Press

Кухня и ванная комната — сердце дома, и именно здесь мы начинаем утро и завершаем день. Но для муравьев это еще и идеальные «курорты», ведь там есть вода и еда, и легкий доступ к ним.

Издание Martha Stewart объяснило, если вы видите муравьев именно в этих зонах, это не случайность, а логический выбор. И чтобы решить эту проблему, нужно понять, что именно их привлекает.

Почему муравьи выбирают ваш дом

Влага

Муравьям, как и всем живым существам, нужна вода. И кухня с ванной — идеальный источник. Их привлекают капли из крана, засоренные или влажные стоки, конденсат, миски для домашних животных и комнатные растения. Даже небольшая протечка — уже «приглашение».

Что делать:

проверьте краны и трубы

устраните даже минимальные протечки

прочищайте сливы

включайте вентиляцию после душа

не переливайте растения.

Еда

Крошки, остатки пищи и открытые упаковки, для муравьев это настоящий пир. Даже немытая посуда, капля сока или открытое печенье могут стать причиной «нашествия».

Что делать:

регулярно мыть пол и поверхности

сразу убирать разлитую пищу

хранить продукты в герметичных контейнерах

не оставлять грязную посуду.

Если же муравьи уже поселились в кладовке, лучше выбросить зараженные продукты и тщательно все очистить.

Легкий доступ

Муравьи могут проникнуть даже через малейшие щели. Их «входы» часто прячутся в трещинах в стенах, швах плитки, щелях возле труб, изношенных уплотнителях и поврежденном дереве. И что важно, когда они попадают внутрь, то оставляют феромоны — сигналы для других. Именно поэтому их быстро становится больше.

Что делать:

заделать все щели герметиком

проверить окна и двери

уплотнить места возле труб

найти «маршрут» муравьев и перекрыть его.

Натуральные способы избавиться от муравьев

Если не хочется сразу прибегать к химии, есть простые решения. Муравьи не любят запах:

мяты

уксуса

цитрусовых.

Можно сделать домашний спрей и обработать подоконники, углы комнат и места, где появляются муравьи. Это работает как мягкий, но эффективный барьер.

Когда обратиться к специалистам

Иногда домашних методов недостаточно. Муравьи живут колониями, которые могут насчитывать тысячи особей. И если ситуация выходит из-под контроля, лучше не медлить. Особенно, если их становится все больше, они возвращаются после уборки и вы подозреваете, что гнездо уже в доме.

Не забывайте, что определенные виды могут кусаться или жалить, вызывать аллергические реакции и повреждать материалы. Чистота — это не только про эстетику, но и границы. Когда дом ухожен у вредителей меньше шансов, у вас больше комфорта и ощущения контроля и спокойствия.

Муравьи не приходят случайно, они реагируют на условия, которые мы сами создаем. Но именно поэтому мы можем легко изменить правила игры. Немного внимательности к деталям и кухня с ванной снова становятся только вашей территорией.