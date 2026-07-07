Почему мы так увлечены газонами: краткий экскурс в историю садоводства и современные тенденции

Газон / © Credits

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Можно утверждать, что, несмотря на все остальные достижения британцев в области садоводства, самым важным и знаковым их вкладом садоводства в мир является газон.

Газоны обладают несомненной привлекательностью как элемент ландшафтного дизайна. Из всех элементов мягкого ландшафтного дизайна они наиболее устойчивы к износу. На них приятно смотреть и отдыхать, и они служат прекрасным фоном для других ландшафтных элементов.

Gardens Illustratedрассказывает об истории газона и новейших тенденциях в садоводстве.

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Уход за газоном сам по себе приобрел культовый статус как вид деятельности. Действие по перемещению газонокосилки обладает почти первобытной привлекательностью. Наше взаимодействие с природой и манипулирование ею являются определяющей чертой человечества. Реакцией природы неизменно является постоянная попытка сопротивления и возвращения к прежнему.

Стрижка газона является непосредственной парадигмой наших отношений с природой, и вполне ожидаемо, что, как недавно индустриализованное общество, мы должны цепляться за такую деятельность как за пережиток нашего сельскохозяйственного прошлого.

Уход за газоном — это доступное занятие, поскольку оно не требует специальных знаний о растениях. На практике он занимает промежуточное положение между собственно «садоводством» и застроенной средой — миром прямых линий, острых углов, уровней, строгих правил. Но тем не менее это мир, который прощает и отличается мягкостью.

Возникновение газона в XVIII веке

Газоны стали неотъемлемым элементом дизайна сада в XVIII веке. Ландшафтные дизайнеры XVIII века стилизовали английские пасторальные пейзажи — самым заметным способом обработки поверхности в их стиле была скошенная трава. Помимо овец, крупный рогатый скот или олени, возможно, поддерживали дернину. Но рядом с домом мужчины с косами регулярно подстригали траву, что было чрезвычайно трудоемкой и требующей квалификации задачей.

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Эстетика требовала как можно более гладкой поверхности. Если учесть, что трава в основном использовалась для кормления скота, идею постоянного привлечения мужчин к её удалению можно считать возмутительным актом показухи. Современная история газона, можно сказать, по-настоящему началась после того, как в XIX веке была разработана и внедрена технология стрижки газонов. Но важно помнить, что древнейшие газоны были в значительной степени прерогативой элиты. С тех пор газоны обладают огромной привлекательностью.

Самые древние газоны были преимущественно прерогативой элиты

Реклама газонокосилки, 1870 год / © Getty Images

Цилиндрическая газонокосилка была изобретена в Глостершире в 1830-х годах, практически как побочный продукт промышленной революции в текстильной промышленности. Технология была по сути надежной, хотя поначалу несколько громоздкой в использовании, и в течение нескольких десятилетий была полностью внедрена с некоторыми модификациями. Это постепенно сделало газоны доступными для широких слоев населения, что шло рука об руку с развитием пригородов.

Новая технология привела к усовершенствованию, и пока дальнейшее усовершенствование было возможным, уход за газоном оставался целью даже для тех, кому приходилось выполнять эту работу самостоятельно. Газонокосилки и аксессуары сами по себе стали символами статуса.

Увлечение газонами процветало вместе с Британской империей и было передано остальному миру в сочетании с рядом видов спорта на траве, таких как крикет и футбол, которыми славится Британия. Нигде он не был принят и преобразован с таким рвением, как в США.

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Нет сомнений в том, что идеал ландшафтного сада XVIII века прочно укоренился в американском сознании. Городские парки, поля для гольфа и застройка пригородных районов сознательно основывались на этом идеале. Для нации, которой пришлось бороться за самоопределение и навязывание собственного порядка на враждебном континенте, выращивание газонов стало важным символом национальной идентичности и гражданской гордости, а также личных устремлений. Климат в большей части США плохо подходит для выращивания газонов, однако на протяжении XX века энергично продвигалась всё более бескомпромиссная эстетика газонов. Создание и уход за газонами задумывались и осуществлялись как война против природы. Чрезмерное потребление химикатов и воды поощрялось в погоне за идеалом.

К счастью, демонстративное потребление или уничтожение природных ресурсов уже не так популярно на Западе, как раньше. Когда-то газон был символом как Британской империи, так и «американской мечты». Сейчас ни то, ни другое не воспринимается исключительно положительно. В таких фильмах, как «Синий бархат» и «Красота по-американски», ухоженный американский газон в пригороде символизирует стерильный, угнетающий конформизм.

Тем не менее, газоны по-прежнему пользуются огромной популярностью во всем мире как символ процветания, и почти невозможно представить мир без них. Газоны несут на себе огромный груз культурного и экологического наследия.

История газона: хронология

1700-е годы

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Ландшафтные дизайнеры, в том числе Уильям Кент, Чарльз Бриджмен и Ланселот Браун, положили начало тому, что стало известно как движение английских ландшафтных садов. Их проекты садов, таких как Стоу, Раушем и Чатсворт, характеризуются огромными раскидистыми газонами.

1830

Эдвин Баддинг, инженер из Траппа в Глостершире, запатентовал первую газонокосилку, сделав идеально подстриженный газон доступным для среднего класса.

1893

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Джеймс Самнер из Лейланда, Ланкашир, разработал первую в мире газонокосилку с паровым двигателем. Позже он выпустил модифицированную версию своей конструкции.

1902

Компания Ransomes из Саффолка представляет первую газонокосилку с бензиновым двигателем.

1945

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Дихлордифенилтрихлорэтан, более известный как ДДТ, поступает в свободную продажу в США в качестве пестицида для газонов. В то время он считался эффективным и безопасным по сравнению со многими ядами, которые использовались ранее.

1962

Американская биолог Рэйчел Карсон публикует книгу «Тихая весна», в которой исследует влияние ДДТ на окружающую среду, связывая этот и другие пестициды с раком.

1963

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Flymo представляет свою газонокосилку-воздушную, которая экономит время и «плавает» на воздушной подушке. Это свидетельствует о снижении стремления поддерживать самые высокие стандарты ухода за газонами.

Новые тенденции в области газонов

Сейчас, когда все стали заботиться о сохранении биоразнообразия и бережно относиться к дикой природе, газоны постепенно теряют популярность. Зато дикие полевые травы, которые не требуют стрижки и привлекают опылителей, становятся всё более популярными.

Такие «дикие» газоны могут самосеваться и хорошо расти даже на бедных почвах. Их не нужно не только стричь, но и проводить аэрацию, удалять сорняки и мох. Кроме того, такие газоны не требуют полива и подкормки.

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