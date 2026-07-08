Почему мяту лучше выращивать в горшках: эксперты предостерегают от посадки этого растения в грунт

Мята / © ТСН

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Но прежде чем посадить мятув своём дворе, нужно решить один важный вопрос: лучше ли выращивать мяту в горшках или прямо в земле?

В отличие от многих садоводческих дилемм, на самом деле существует только один правильный ответ, и эксперты по садоводству из The Spruceдают его и объясняют.

Почему никогда не следует выращивать мяту в грунте

Хотя горшок со свежей мятой — прекрасное дополнение к травяному саду, выращивание её прямо в земле может оказаться плохой новостью для любых соседних растений.

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Мята — замечательная трава, но при этом немного назойливая. Она плохо уживается с соседними растениями, растущими в том же месте.

Выращивать мяту лучше всего в горшках, так как у мяты есть побеги, которые быстро разрастаются, быстро заглушая соседние растения и отбирая у них питательные вещества и воду.

Что такое побеги

Побеги также известны как корневища: подземные стебли, которые накапливают питательные вещества, обеспечивают устойчивость многолетних растений и помогают им быстро размножаться.

Корневища идеально подходят для почвопокровных растений, которыми вы на самом деле хотите засадить участок вашего двора, например, травой или клевером, но становятся серьёзной проблемой, когда начинают захватывать всю площадь посадки и вытеснять соседние растения.

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Как избавиться от мяты, растущей в земле

Мята очень живуча и быстро разрастается. По словам специалистов, простые методы удаления, такие как вырывание или применение гербицидов, не помогут.

Самый эффективный способ удалить мяту — это выкопать растение, а главное — его корневища. Спреи не будут столь эффективны для удаления мяты, поскольку корневища очень устойчивы.

Даже небольшие остатки корневищ могут дать новые побеги, поэтому всегда старайтесь удалять их, выкапывая, а не выдергивая, чтобы свести к минимуму риск поломки и быстрого восстановления.

Избавиться от мяты можно также, заблокировав все источники света; накройте растения картоном или газетой и нанесите сверху слой мульчи.

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Как ухаживать за мятой в горшках

Мята — выносливое и адаптивное растение, которое может хорошо расти на многих типах почвы, но предпочитает слабокислую или нейтральную среду и суглинистую, хорошо дренированную почвенную смесь.

Используйте горшок с дренажными отверстиями, чтобы предотвратить загнивание корней, и обязательно поставьте его на твердую поверхность, где корневища не смогут распространиться на остальную часть вашего сада.

Поливайте мяту утром и старайтесь постоянно поддерживать почву слегка влажной; если почва сухая на ощупь или листья вянут, пора увеличить полив. Добавляйте в плохо дренируемую почву универсальное удобрение каждые четыре–шесть недель.

Большинство сортов мяты можно выращивать в зонах USDA 3–11, а также на полутени или на солнце. Мята может испытывать трудности с ростом и сохранением вкуса, если не получает как минимум несколько часов солнечного света в день, поэтому обязательно проверьте, какой сорт мяты вы выращиваете, и его конкретные потребности.

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Из-за быстрого роста мята имеет склонность к обрастанию корнями. Если вы заметили признаки этого, пересадите её в контейнер на один или два размера больше и подумайте о размножении черенками, чтобы сохранить вкус.

Регулярный сбор мяты и обрезка по правилу 1/3 также помогут стимулировать рост новых листьев и сохранить наилучший вкус.

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