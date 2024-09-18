Почему на газоне растут грибы и как от них избавиться: советуют опытные садоводы

Грибы растут, когда почва влажная, поэтому они часто появляются после периодов дождей и прохладной погоды. Хотя некоторые садоводы не против грибов на газоне, основная масса газовых перфекционистов ищет действенные способы от них избавиться.

Грибы - обычное явление летом и осенью. Опытные садоводы рассказали Еxpress.co.uk, что грибы на газоне обычно встречаются на задерненных участках, пастбищах, в лесах и в большинстве мест, где присутствует мертвый растительный материал. Обильный рост грибов на газоне является признаком того, что под поверхностью много гниющего материала.

Если не контролировать токсичные виды грибов, они могут представлять серьезную угрозу для домашних животных и маленьких детей, если их случайно съесть, поэтому крайне важно решить эту проблему как можно скорее.

Как появляются грибы

Хотя они не классифицируются как сорняки, борьба с грибами для газонов похожа на борьбу, например, с пыреем— вы должны добраться до корня проблемы. Грибы, прорастающие в вашем саду, могут быть вызваны старыми корнями деревьев, особенно если деревья были недавно срублены. Поскольку гриб разлагает древесный материал, он оплетает почву своими мицелиальными отростками в поисках старой древесины, расщепляя органические вещества на полезные для других растений питательные вещества, тем самым повышая плодородие почвы.

Зачем удалять корни деревьев

Видимые грибы — это просто "цветущие наросты". Со временем гниющая древесина полностью сгниет, а грибница исчезнет. Однако это может занять много лет. Тем, кто хочет ускорить процесс, опытный садовод посоветовал удалить из почвы все старые корни деревьев. Хотя это и сложная задача, это окончательное решение для изгнания грибов.

Проведите аэрацию

Однако для более быстрого решения рекомендуется произвести аэрацию как эффективное средство против роста грибов, тем более что осень — идеальное время для аэрации вашего газона.

На газоне небольшого или среднего размера идеальным методом избавления от грибов является использование садовых вил для аэрации почвы, вставляя их как можно глубже по вертикали, затем немного отводя ручку назад, прежде чем вытащить.

Это следует повторять на расстоянии, примерно равном ширине зубцов вил, создавая квадратный рисунок. На больших газонах можно арендовать или купить электрические аэрационные машины, которые отлично справляются со своей задачей.

Процесс аэрации, включающий улучшение дренажа и циркуляции воздуха, имеет решающее значение для сохранения травы и почвы сухими, тем самым снижая вероятность прорастания грибов.

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