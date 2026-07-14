Почему на крыше появляются чёрные полосы и как от них избавиться: полезные советы

Почему на крыше появляются чёрные полосы / © Associated Press

Реклама

После дождливой весны, затянувшейся зимы или периодов высокой влажности многие домовладельцы замечают тёмные полосы, которые постепенно распространяются по крыше. Издание Martha Stewart объяснило, откуда берутся эти пятна, почему не стоит прибегать к мойке под высоким давлением и как правильно ухаживать за крышей.

Вопреки распространенному мнению, это, как правило, не плесень, грибок или обычная пыль. Чаще всего виновником является Gloeocapsa magma — разновидность сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые прекрасно себя чувствуют во влажных и затененных местах. Эти микроорганизмы питаются известняком, входящим в состав многих битумных кровельных материалов. Если их не удалять, они постепенно сокращают срок службы крыши и создают впечатление запущенного дома.

Какие дома находятся в зоне риска

Наиболее активно водоросли размножаются после длительных дождей или в условиях высокой влажности. Особенно быстро проблема возникает в домах, окруженных высокими деревьями, с недостаточной циркуляцией воздуха, а также на крышах, которые дольше остаются влажными после дождя. Густая крона деревьев затеняет кровлю и не дает ей быстро высыхать.

Реклама

Чаще всего чёрные полосы появляются на северной стороне крыши, которая получает меньше солнечного света. Хотя чаще всего водоросли поселяются на битумной черепице, они могут разрастаться и на других пористых материалах, например, на дереве, глиняной или сланцевой кровле.

Не стоит игнорировать эту проблему

Сначала чёрные полосы кажутся лишь косметическим дефектом, портящим внешний вид дома. Однако со временем ситуация может усугубиться. Водоросли удерживают влагу на поверхности кровли, создавая условия для постепенного разрушения материалов. Это особенно опасно для старых крыш или тех, которые уже имеют повреждения. Чем дольше откладывать очистку, тем сложнее и дороже может обойтись последующий ремонт.

Мойка высокого давления — самое плохое решение

Многие считают, что самый быстрый способ очистить крышу — воспользоваться аппаратом высокого давления. Однако эксперты категорически не рекомендуют этого делать. Мощная струя воды способна:

повредить кровельный материал

смыть защитные гранулы с битумной черепицы

загнать воду под покрытие, что может привести к протечке

Именно защитные гранулы защищают крышу от ультрафиолетового излучения и воздействия атмосферных факторов. После их потери кровля быстрее изнашивается, растрескивается и начинает пропускать воду.

Реклама

Как очистить крышу

Специалисты рекомендуют применять метод мягкой очистки. Его суть заключается в использовании воды под низким давлением и специального очищающего раствора, который не просто удаляет тёмные пятна, а уничтожает водоросли непосредственно в месте их роста.

Основой такого раствора обычно являются вода, отбеливатель на основе гипохлорита натрия и специальное вещество, которое помогает смеси лучше удерживаться на поверхности. После обработки пятна могут посветлеть сразу или постепенно исчезнуть в течение нескольких последующих недель.

Если очищать крышу самостоятельно

Для работы понадобятся:

садовый или электрический распылитель

надежная лестница

страховочный пояс

перчатки

защитные очки

садовый шланг

Что делать:

Реклама

Перед началом работы следует накрыть растения или хорошо их полить, чтобы защитить от возможного попадания очищающего раствора. Далее необходимо убрать листья, ветки и очистить водостоки. После этого можно нанести очищающее средство. Если используется домашний раствор, его обычно оставляют действовать примерно на 15–20 минут, после чего крышу промывают водой. В случае готовых профессиональных средств нужно следовать инструкции производителя, ведь некоторые препараты смывать не нужно, их постепенно смывает дождь. Перед полной обработкой стоит протестировать средство на небольшом участке кровли.

Очистка крыши всегда сопряжена с риском падения. Работать можно только в сухую погоду, при этом следует использовать нескользящую обувь, защитное снаряжение и устойчивую лестницу.

Не следует выходить на крышу при сильном ветре, а также ходить по очень крутой, поврежденной или скользкой кровле. Если для очистки необходимо передвигаться по крутому склону, не стоит рисковать и лучше обратиться к профессионалам.

Как предотвратить повторное появление водорослей

Полностью исключить риск невозможно, особенно в регионах с влажным климатом, однако существенно снизить его вполне реально. Необходимо:

регулярно осматривать крышу и проводить профилактическую очистку примерно раз в 5–10 лет

обрезать деревья возле дома, чтобы улучшить вентиляцию и доступ солнечного света

при замене кровли выбирать материалы с защитой от водорослей. Современная черепица часто содержит гранулы с медью или специальными минералами, которые подавляют рост микроорганизмов

установить медные или цинковые полосы. Во время дождя вода переносит ионы металлов по поверхности кровли, что создает неблагоприятные условия для развития водорослей.

В то же время помните, что сток воды, содержащей медь или цинк, может негативно повлиять на некоторые растения и мелких животных, поэтому к этому способу следует относиться с осторожностью.

Реклама

Когда вызывать мастера

Самостоятельная очистка возможна только в том случае, если дом одноэтажный, крыша имеет небольшой уклон, а загрязнения пока незначительны. Необходимо немедленно обратиться к специалистам, если:

крыша очень крутая или труднодоступная

водоросли покрыли значительную площадь

помимо водорослей появился мох

заметная потеря защитных гранул

есть треснувшие или отсутствующие элементы покрытия

отдельные участки стали мягкими или прогибаются

конструкция крыши просела

в доме уже появились следы протечек

В таких случаях одной очистки будет недостаточно — кровля может потребовать ремонта или даже полной замены.

Новости партнеров