Почему не стоит мыть курицу перед приготовлением / © Credits

Реклама

Для многих мытье курицы — почти автоматическое действие. Большинство из нас видели, как это делали родители или бабушки, когда доставали мясо из упаковки, промывали его под водой и только потом начинали готовить.

Однако сейчас считается, что такая практика не делает мясо более безопасным, а наоборот может увеличить риск заражения бактериями на кухне. Причина проста, вода не уничтожает микроорганизмы, зато легко разносит их вокруг, об этом рассказало издание EatingWell.

Почему мытье курицы распространяет бактерии

Сырая курятина может содержать бактерии, в частности Salmonella и Campylobacter. Именно эти микроорганизмы часто вызывают пищевые отравления. Только бактерия Campylobacter связана примерно с миллионом случаев пищевых инфекций ежегодно в мире.

Реклама

Когда курицу промывают под проточной водой, струя разбрызгивает капли, которые содержат бактерии. Микроорганизмы могут разлетаться на расстояние до одного метра от раковины. В результате они попадают на кухонную раковину, столешницу, посуду, губки, другие продукты и даже одежду или руки.

Иначе говоря, пытаясь «очистить» курицу, можно случайно испачкать значительную часть кухни.

Что делать вместо мытья

Если вас смущает жидкость, которая иногда остается в упаковке с курицей, есть простое решение — аккуратно промокнуть мясо бумажным полотенцем. Это поможет:

убрать лишнюю влагу

сделать поверхность более сухой

получить более румяную корочку во время приготовления

Если после этого вы чувствуете неприятный запах, мясо, вероятно, уже испорчено, поэтому его лучше не использовать.

Реклама

Правильная температура

Главное, что действительно уничтожает бактерии, — высокая температура во время приготовления. Для курицы безопасная внутренняя температура составляет 74°C. Именно при таком нагреве погибают опасные микроорганизмы. Безопасные температуры для других продуктов:

курица — 74°C

рыба и морепродукты — 63°C

говядина и свинина — 63°C

фарш — 71°C

Поэтому мытье мяса не имеет смысла, если оно будет правильно приготовлено.

Как правильно обращаться с сырым мясом

Чтобы уменьшить риск заражения бактериями на кухне, важно придерживаться нескольких простых правил.

Мойте руки. После контакта с сырой курицей обязательно мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Некоторые повара используют простой лайфхак, одна рука остается «чистой», а другая работает с мясом. Это помогает не пачкать специи, посуду или холодильник.

Дезинфицируйте поверхности. После приготовления нужно вымыть разделочную доску, ножи, раковину и кухонные поверхности. Не забудьте также заменить или хорошо вымыть губку для мытья посуды.

Используйте перчатки. Если вы не хотите касаться сырого мяса или стремитесь к максимальной гигиене, можно использовать одноразовые кухонные перчатки.

Мытье сырой курицы — одна из тех кухонных привычек, которая кажется правильной, но на самом деле может навредить. Вода не уничтожает бактерии, зато легко распространяет их по кухне. Гораздо безопаснее не мыть курицу перед приготовлением, при необходимости промокнуть ее бумажным полотенцем, готовить мясо до правильной температуры и тщательно мыть руки и кухонные поверхности.