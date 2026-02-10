Почему не стоит сушить мокрую обувь на батарее и как это делать правильно

Почему не стоит сушить мокрую обувь на батарее / © Credits

Осень, зима и начало весны — это сезон луж, снега и сырых дорог. И почти каждый хотя бы раз ставил мокрую обувь ближе к батарее или обогревателю с мыслью: «Быстрее высохнет — быстрее надену».

Издание Martha Stewart рассказало, что это одна из самых опасных «домашних лайфгак-привычек. Она может привести к пожару, перегрузке отопительных приборов и безвозвратной порче обуви.

Риск пожара

На первый взгляд, мокрая обувь кажется безопасной, ведь она влажная. Но именно сочетание высокой температуры, синтетических материалов и ограниченной вентиляции делает ситуацию опасной.

Большинство современной обуви содержит синтетические ткани, клеи и утеплители, которые могут воспламеняться или плавиться при высоких температурах.

Дополнительную угрозу создает вода, потому что влага может вызвать короткое замыкание, особенно если обувь контактирует с электрическим обогревателем. А переносные обогреватели вообще не предназначены для контакта с любыми предметами, тем более — мокрыми.

Нагрузка на отопительную систему

Даже если пожара не произойдет, батарея или тепловой насос могут пострадать. Отопительные приборы нуждаются в свободной циркуляции воздуха. Когда вы накрываете их обувью, система вынуждена работать интенсивнее и дольше. В результате:

более высокие счета за электроэнергию

более быстрый износ оборудования

риск дорогостоящего ремонта

Один зимний сезон неправильного использования может сократить срок службы системы отопления на несколько лет.

Что происходит с вашей обувью

Даже если мысль о пожаре вас не пугает, вот аргумент, который точно подействует — обувь от этого страдает почти всегда. Большинство подошв крепятся с помощью клея. Под действием высокой температуры он размягчается и подошва может просто отклеиться. Особенно уязвимы натуральные материалы:

кожа

нубук

замша

пробка

Резкая сушка вызывает трещины, деформацию и потерю эластичности и пара, которая могла служить годами, быстро приходит в негодность.

Как сушить обувь

Хорошая новость — безопасных способов сушки достаточно и они не требуют сложных гаджетов.

Расстояние — ваш союзник. Поставьте обувь в нескольких метрах от батареи на металлическую решетку или сетчатую полку. Так тепло будет циркулировать без прямого контакта.

Газета или бумажные полотенца. Для очень мокрой обуви снимите стельки и шнуровки, наполните ботинки сухой бумагой и меняйте ее каждые несколько часов. Это поможет впитать влагу изнутри.

Дайте время. Специалисты советуют не обувать мокрую обувь не менее 24 часов. Это не только высушивает материал, но и уменьшает риск появления бактерий и запаха .

Специальные сушилки. Если мокрая обувь — часть вашей ежедневной реальности, стоит инвестировать в сушилку для обуви. Она использует низкую контролируемую температуру и правильный воздушный поток, без рисков для дома и пары ботинок.

Сушка обуви на батарее кажется мелочью, но на самом деле это считается потенциально опасной привычкой. Она вредит сразу трем вещам: вашей безопасности, дому и гардеробу.

Немного терпения, правильное расстояние и простые альтернативы и ваши любимые ботинки переживут не одну зиму, а дом останется в безопасности.