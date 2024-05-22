Почему не всегда работает укоренение растений: советы садовода

Если вы размножаете растения черенкованием, вы почти наверняка задавались вопросом: почему некоторые из них погибают? Они могут гнить (снизу вверх) или высыхать (сверху вниз), но истинную причину этого определить сложно.

Черенкование – один из самых распространенных методов размножения растений. Многие профессиональные садоводы признаются, что это их самый любимый метод. В своем видео автор канала Fraser Valley Rose Farm рассказывает о проблемах, с которыми можно столкнуться при черенковании.

Автор разделил все неудачи на три основные категории:

Неправильный выбор растения или неправильная стадия произрастания. Все сводится к самому растению и его качеству.

Техника. Как вы делаете надрез.

Среда выращивания.

Все эти три аспекта чрезвычайно и равноценно важны, ведь будут решать, засохнет ли ваше растение, загниет, будет ли оно успешно укореняться и что бы потом его можно было срезать.

Итак, основные причины, почему что-то идет не так:

Не то растение

Если ваш черенок достаточно объёмный, твердый и зеленый, с возможными бутонами – это значит, что он хорошо держит влагу. Но если ниже по стеблю, почти у земли, есть гниль или сухость, и растение уже понемногу начинает темнеть, это означает, что вскоре растение погибнет. Так что отрезать ее надо так, чтобы потемнения совсем не было на стебле.

Другое же дело, когда стебель зеленый, плотный и даже у самых его корней есть листочки, а почернение идет сверху. В этом случае, как говорит автор, есть надежда на то, что корни продолжают хорошо развиваться.

Почему растение начало темнеть сверху? Скорее всего, ему просто не хватило влаги. И оно набиралось ею до определенной секции своего лиственного разрастания. В первом случае, когда почернение уходит из корня, скорее всего, влаги было очень много, а вот солнца мало, также растение могло расти в неподходящих для себя температурных условиях. Автор говорит, что в этом деле слушаться только советов книг просто нет смысла, ведь вы сами должны пробовать и понимать где и как лучше растет растение.

Растения / Фото: Credits

Важно понимать, если ваше растение умерло, то это, скорее всего, из-за неправильного баланса воды и солнца. Можно либо перелить, либо недолить, и просто засушить растение. Это произойдет, если у растения еще нет хороших и сильных корней.

Ваш выбор может пасти на черенке сложного сорта, или же вы выбираете не тот способ укоренения, который подходит именно этому, конкретному растению. Здесь вам поможет только метод проб и ошибок. К несчастью! Однозначно сказать подойдет ли конкретный метод той или иной розе или гортензии, например, 100% невозможно.

Многое зависит от почвы, ее качества, плотности и удобрений, которые вы используете. Лучшее, что можно сделать, это посадить растение одновременно в разные грунты и проверить, где оно хорошо пойдет в рост.

Проще всего работать с полулиственными черенками, ведь это метод максимально адаптирован к разному виду грунтов и окружающей среды. Чем крепче растение и часть растения, из которого вы берете черенок, тем больше вероятность успеха.

Техника

Существует очень много техник, и на каждую в интернете можно найти много видео.

Независимо от этого, вам нужна чистая и очень острая пара секаторов. Чистая, чтобы не занести никаких бактерий и грибков на свежий срез, а острая, чтобы не раздавить нижнюю часть стебля, что значительно уменьшит ваш шанс на успех. Можно использовать лизол, ведь это недорогое и действенное средство для очистки, которое не повредит растению.

Убедитесь, что вы делаете срез чуть ниже черенка листика. Не режьте максимально близко, чтобы не повредить черенок, который даст новую жизнь. Даже неправильные 5 мм могут сыграть немаловажную роль.

Можно использовать фитогормоны, а именно гормон укоренения. Многие садоводы не используют их, кто-то пытается заменить, но автор говорит, что этот гормон очень помогает и побочного действия от его использования на своих растениях он не заметил. Хотя, вместо него можно использовать: мед, корицу, кожуру банана, яблочный уксус и т.д. Но вы должны понимать, что в этом случае нужно точно знать, какая именно прикормка подойдет вашему растению.

Среда выращивания

Здесь вы должны обратить внимание на контроль света, температуры, влажность воздуха и отдельно влажность почвы. Все это очень отличается в зависимости от того, на каком этапе находятся ваши черенки. Если вы берете что-то активно растущее, мягкую древесину или верхушку, как правило, более высокие температуры, более высокий уровень освещенности, более высокая влажность почвы, большая влажность воздуха, помогут ей быстрее укорениться и дорасти до следующего этапа.

Меньше слушайте советы от крупных садоводческих организаций и пробуйте все делать сами. Экспериментируйте. Ведь основная идея крупной компании – не научить вас делать все правильно самостоятельно, а что-то где-то недоговорить, чтобы в следующий раз вы пришли к ней за новым саженцем.

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