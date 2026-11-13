Почему нельзя оставлять почву обнаженной на зиму: эксперт по садоводству объясняет, как действуют сидераты

Девичья рука, полная семян горчицы / © Credits

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Садоводы знают, что внесение компоста или других удобрений — залог успешного роста овощных культур и получения щедрого урожая. Однако обогащение почвы питательными веществами — не единственный способ позаботиться о своём саде.

Как позаботиться о плодородии почвы перед наступлением зимы, The Spruce спросили у Джона Лонга — специалиста по тепличному хозяйству и ландшафтному дизайну.

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Посев озимых покровных культур в конце сезона позволяет улучшить состояние почвы (а значит, и урожай овощей в следующем году) в период, когда огород не используется для основных посадок.

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Что такое озимые покровные культуры

Покровные культуры высевают после сбора основного урожая, чтобы поддержать здоровье почвы и защитить её от эрозии. Они помогают защитить землю, поддерживают её плодородие и подавляют рост сорняков.

Покровные культуры можно высевать осенью — разбрасывая семена после сбора основного урожая — или летом, в промежутке между весенними и осенними посадками. Для этого используют специальные растения — покровные культуры или сидераты — способные улучшать состояние почвы.

В зависимости от вида семена можно высевать весной, летом или в конце вегетационного периода. Покровные культуры не обязательно собирают так же, как овощи или другие сельскохозяйственные культуры (хотя в промышленном земледелии их иногда используют в качестве корма для животных или для других целей).

Перед посадкой основных культур сидераты необходимо уничтожить (прекратить их рост). Обычно это делают, когда растения уже зацвели, но ещё не успели сформировать семена. Их можно скосить, заделать в почву или накрыть брезентом, чтобы перекрыть доступ света.

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Некоторые озимые покровные культуры, например овес или горох, в достаточно холодном климате отмирают зимой естественным путем. Если садоводы-любители решают использовать такие растения, им следует тщательно подбирать их вид.

К сожалению, большинство распространенных сидератов, применяемых в крупномасштабном сельском хозяйстве, трудно убрать на обычном приусадебном участке. Они образуют большое количество биомассы и обладают густой, устойчивой корневой системой. Альтернативой озимым сидератам (покровным культурам) для владельцев приусадебных участков является мульчирование грядок древесной щепой или опавшими осенними листьями.

И то, и другое защищает почву в течение зимы и повышает её плодородие к следующему сезону.

Преимущества выращивания озимых сидератов

Сидераты могут принести пользу вашему саду по-разному, но результат зависит от того, что именно вы сажаете и когда это делаете.

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Осенние сидераты следует высевать достаточно рано, чтобы они успели хорошо разрастись до наступления зимы. Такая растительная масса вытесняет весенние сорняки и обеспечивает максимальную защиту от эрозии.

В промышленном земледелии сидераты, которые высевают весной, обычно высевают на полях, находящихся под паром (то есть не используемых для выращивания основных сельскохозяйственных культур в этом сезоне); это помогает улучшить плодородие и качество почвы.

Выбор конкретной озимой культуры также определяет, какую именно пользу получит ваш участок. Бобовые, такие как горох или клевер, фиксируют азот, обогащая почву питательными веществами. Злаковые культуры (например, овес или ячмень) способствуют аэрации почвы и увеличивают содержание органического вещества, тогда как крестоцветные с длинным стержневым корнем — например, редька масличная — помогают разрыхлять глинистые почвы.

Для садоводов-любителей выращивание озимых сидератов — это не только защита от эрозии, подавление сорняков и улучшение качества почвы. Весной, когда наступит время высаживать овощи, остатки растительной массы можно использовать в качестве мульчи: она будет препятствовать росту сорняков, удерживать влагу в почве и служить удобрением длительного действия.

4 популярных озимых сидеральных культуры

Если вы хотите поэкспериментировать с сидератами, Лонг советует обратить внимание на эти растения, поскольку их довольно легко убрать с участка по окончании сезона.

Овес

Овес — тот самый, из которого можно приготовить сытный завтрак, — является одним из самых популярных злаков для использования в качестве озимого или весеннего сидерата. Вам нужно будет запланировать посев на конец лета или осень, чтобы растения погибли от зимних холодов до того, как они успеют дать семена.

Озимый горох

Бобовые культуры, такие как горох, являются популярными зимними покровными культурами благодаря своей способности фиксировать азот. Озимый горох, полевой горох или австрийский озимый горох ценятся за быстрый рост и борьбу с уплотнением почвы, а также за обогащение почвы питательными веществами, когда они составляют около 30% смеси покровных культур.

Лонг отмечает, что горох и овес часто высаживают вместе в смесях покровных культур.

Клевер багряный

Лонг рекомендует многолетнюю красную клеверу как более простую в выращивании зимнюю покровную культуру для повышения содержания азота. Её можно сеять весной, в конце лета или в начале осени.

Во время весенней посадки появятся яркие красные цветы багряной клевера… перед уничтожением.

Клевер луговой (красный)

Клевер луговой — это ещё одна озимая сидеральная культура, фиксирующая азот, которую легко уничтожить по окончании вегетации. Она неприхотлива в выращивании, теневынослива, а также приносит иную пользу: предотвращает эрозию почвы, улучшает её качество и подавляет рост сорняков.

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