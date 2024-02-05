Почему нельзя убивать кротов: экологи дали объяснение

Многие из владельцев садовых участков или огородов считают, что кроты могут навредить растениям и прибегают к разным, иногда достаточно жестким способам их изгнания. Однако экологи не советуют это делать.

Недавно Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) опросил 100 сельских жителей, и все они считают, что кроты едят корни растений и их нужно убивать. Это пример ужасающей экологической неграмотности и жестокости, сообщает КЕКЦ на своей странице в Facebook.

"Ибо кроты относятся к насекомоядным, поэтому все рассказы о том, что они якобы питаются корнями овощей, - глупость.

Крот так же не может есть корни, как коза не может есть мясо. Напротив, кроты приносят крестьянину на огороде огромную пользу, поскольку питаются вредными насекомыми и их личинками - майскими жуками, медведками, щелкунами и гусеницами. То есть как раз теми, кто поедает на огороде без спроса урожай.

Однако многие во всем обвиняют кротов и уничтожают их самыми жестокими способами (с помощью браконьерских орудий – ядов, капканов, газов и т.п.). Для того, чтобы потом медведки и личинки майских жуков уничтожали урожай этих людей.

А в Германии кротов охраняют — пишут экологи, и добавляют фотографии орудия жестокого убийства этих полезных животных.

И, хотя кроты портят настроение многим владельцам газонов, пользы от них больше, чем вреда. Кроты не только уничтожают личинок вредителей, которыми питаются, но и производят аэрацию почвы. В сутки могут проложить ходы до 50 метров длины на глубине от 3 сантиметров до 3 метров. Они выносят на поверхность почву, обогащенную разными микроэлементами, образуя комья земли, которые мы не любим видеть у себя на газоне.

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