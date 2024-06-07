Почему они не растут: 7 ошибок, которые вы могли совершить при посадке помидоров

Саженцы и молодые растения при пересадке в сад нуждаются в нежном и любящем уходе. Избегайте этих распространенных ошибок, чтобы добиться хорошего урожая.

Сезон посадки – это время, которого с нетерпением ждут все садоводы. Есть несколько общих правил, которые следует соблюдать при высадке нежных растений и пересадке рассады.

Эксперты назвали Gardening Know How наиболее распространенные ошибки начинающих садоводов, которые ставят под угрозу урожайность и здоровье растений.

Слишком ранняя посадка

Лучшее время для посадки нежных растений и рассады на открытом воздухе — после того, как минует опасность заморозков.

Во многих районах риск проходит к концу апреля или мая, но в районах с поздними заморозками они все еще представляют угрозу и в июне. Если вы не знаете погоду своей зоны, обратитесь за советом к опытным местным садоводам.

В то время как культуры прохладного сезона, такие как капуста или репа, на самом деле будут хорошо себя чувствовать и переживут поздние заморозки, нежные растения, такие как помидоры и базилик, погибнут от холода. Вот почему важно знать дату последних заморозков в вашем регионе и сажать растения после того, как они пройдут.

Пергола с помидорами / Фото: Credits

Выбор неправильного места

Для хорошего урожая помидоров важно выбрать правильное место посадки. Поскольку у каждого растения разные потребности, это зависит от вида.

В среднем большинству растений требуется 6 часов солнечного света в день. Любителям солнца, таким как перец, нужно 8 часов и более. Некоторые растения чувствительны к самым горячим лучам солнца и должны иметь некоторую защиту от обжигающих лучей в полдень.

Обратите внимание на описания сортов, чтобы получить информацию о желаемом освещении вашего растения.

Рассада помидоров

Отсутствие закаливания

Закаливание рассады – это просто процесс ее акклиматизации к уличным условиям. К ним относятся температура, ветер и свет. Весенняя и даже летняя погода переменчива, и важно дать растению приспособиться к этим колебаниям.

Процесс прост и должен происходить медленно, в течение от нескольких дней до недели. Выставляйте растение на улицу на часть дня, постепенно увеличивая время, пока оно не будет ночевать на улице. Дайте растению адаптироваться, а затем высадите его на подготовленную грядку.

Посадка в бедную почву

Растения очень легко адаптируются, и многие из них хорошо растут на неплодородной, тяжелой почве или в других условиях, далеких от оптимальных. Но для лучшего здоровья растения высадите его на подготовленную грядку, соответствующую его потребностям.

Большинство растений предпочитают наличие в почве некоторых органических питательных веществ, хорошего дренажа и среднего pH почвы (6,0–7,0). Улучшение почвы путем внесения некоторого количества органических удобрений может повысить плодородие и дренаж.

Тестирование почвы на определение pH и добавление серы или извести по мере необходимости поможет сбалансировать pH.

Рыхление почвы на двойную глубину корневого кома поможет корням расти и распространяться.

Рассада помидоров

Чрезмерный полив

Всем растениям для выживания необходима вода, даже кактусам и суккулентам. При первоначальной посадке хорошо полейте, чтобы почва вокруг корней осела. После этого держите растения умеренно влажными, но избегайте заболоченной почвы.

Слишком влажная почва может вызвать перепревание и загнивание корней, а также приводит к различным грибковым заболеваниям.

Система медленного капельного орошения, которая направляет влагу к корням, часто является надежным и экономичным способом доставки воды и сохранения влаги.

Помидоры / Фото: Credits

Густая посадка

При посадке учитывайте размер зрелого растения. Любому растению необходим достаточный приток воздуха и проникновение света. Перенаселенность растений нарушит вентиляцию воздуха и не позволит достаточному количеству солнечного света попасть к каждому растению.

Кроме того, каждому растению необходимо достаточное количество корневой зоны, чтобы оно могло поглощать достаточно влаги и питательных веществ. Скученность растений приведет к деформации, нездоровым экземплярам и плохой урожайности.

Неправильный метод посадки

При посадке рассады и других небольших растений с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы не повредить растительный материал.

Предварительно выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы маленькие корни могли немного разойтись и опуститься вниз. Даже у более крупных растений почву следует рыхлить примерно в два раза на глубину и ширину корней. Это позволит корням легко проникнуть внутрь по мере их роста. Аккуратно разложите корни внутри ямы.

Засыпьте ямку, чтобы покрыть корни, и сразу полейте, чтобы почва осела и не образовывались воздушные карманы.

Другие проблемы с посадкой

Даже следуя этим советам, мы можем не обеспечить правильный уход и условия для наших растений.

Размещение растения вдали от полива может привести к тому, что мы просто перестанем его поливать.

Размещение растения там, где мы о нем забудем, приведет к тому же результату.

Пересадка овощей приводит к плохому урожаю.

Несоблюдение мер по борьбе с вредителями и болезнями может привести к гибели растений.

Как избыток, так и недостаток удобрений могут нанести вред.

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