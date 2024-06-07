Почему они не растут: 7 ошибок, которые вы могли совершить при посадке помидоров

Саженцы и молодые растения при пересадке в сад нуждаются в нежном и любящем уходе. Избегайте этих распространенных ошибок, чтобы добиться хорошего урожая.
Сезон посадки – это время, которого с нетерпением ждут все садоводы. Есть несколько общих правил, которые следует соблюдать при высадке нежных растений и пересадке рассады.
Эксперты назвали Gardening Know How наиболее распространенные ошибки начинающих садоводов, которые ставят под угрозу урожайность и здоровье растений.
Слишком ранняя посадка
Лучшее время для посадки нежных растений и рассады на открытом воздухе — после того, как минует опасность заморозков.
Во многих районах риск проходит к концу апреля или мая, но в районах с поздними заморозками они все еще представляют угрозу и в июне. Если вы не знаете погоду своей зоны, обратитесь за советом к опытным местным садоводам.
В то время как культуры прохладного сезона, такие как капуста или репа, на самом деле будут хорошо себя чувствовать и переживут поздние заморозки, нежные растения, такие как помидоры и базилик, погибнут от холода. Вот почему важно знать дату последних заморозков в вашем регионе и сажать растения после того, как они пройдут.
Выбор неправильного места
Для хорошего урожая помидоров важно выбрать правильное место посадки. Поскольку у каждого растения разные потребности, это зависит от вида.
В среднем большинству растений требуется 6 часов солнечного света в день. Любителям солнца, таким как перец, нужно 8 часов и более. Некоторые растения чувствительны к самым горячим лучам солнца и должны иметь некоторую защиту от обжигающих лучей в полдень.
Обратите внимание на описания сортов, чтобы получить информацию о желаемом освещении вашего растения.
Отсутствие закаливания
Закаливание рассады – это просто процесс ее акклиматизации к уличным условиям. К ним относятся температура, ветер и свет. Весенняя и даже летняя погода переменчива, и важно дать растению приспособиться к этим колебаниям.
Процесс прост и должен происходить медленно, в течение от нескольких дней до недели. Выставляйте растение на улицу на часть дня, постепенно увеличивая время, пока оно не будет ночевать на улице. Дайте растению адаптироваться, а затем высадите его на подготовленную грядку.
Посадка в бедную почву
Растения очень легко адаптируются, и многие из них хорошо растут на неплодородной, тяжелой почве или в других условиях, далеких от оптимальных. Но для лучшего здоровья растения высадите его на подготовленную грядку, соответствующую его потребностям.
Большинство растений предпочитают наличие в почве некоторых органических питательных веществ, хорошего дренажа и среднего pH почвы (6,0–7,0). Улучшение почвы путем внесения некоторого количества органических удобрений может повысить плодородие и дренаж.
Тестирование почвы на определение pH и добавление серы или извести по мере необходимости поможет сбалансировать pH.
Рыхление почвы на двойную глубину корневого кома поможет корням расти и распространяться.
Чрезмерный полив
Всем растениям для выживания необходима вода, даже кактусам и суккулентам. При первоначальной посадке хорошо полейте, чтобы почва вокруг корней осела. После этого держите растения умеренно влажными, но избегайте заболоченной почвы.
Слишком влажная почва может вызвать перепревание и загнивание корней, а также приводит к различным грибковым заболеваниям.
Система медленного капельного орошения, которая направляет влагу к корням, часто является надежным и экономичным способом доставки воды и сохранения влаги.
Густая посадка
При посадке учитывайте размер зрелого растения. Любому растению необходим достаточный приток воздуха и проникновение света. Перенаселенность растений нарушит вентиляцию воздуха и не позволит достаточному количеству солнечного света попасть к каждому растению.
Кроме того, каждому растению необходимо достаточное количество корневой зоны, чтобы оно могло поглощать достаточно влаги и питательных веществ. Скученность растений приведет к деформации, нездоровым экземплярам и плохой урожайности.
Неправильный метод посадки
При посадке рассады и других небольших растений с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы не повредить растительный материал.
Предварительно выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы маленькие корни могли немного разойтись и опуститься вниз. Даже у более крупных растений почву следует рыхлить примерно в два раза на глубину и ширину корней. Это позволит корням легко проникнуть внутрь по мере их роста. Аккуратно разложите корни внутри ямы.
Засыпьте ямку, чтобы покрыть корни, и сразу полейте, чтобы почва осела и не образовывались воздушные карманы.
Другие проблемы с посадкой
- Даже следуя этим советам, мы можем не обеспечить правильный уход и условия для наших растений.
- Размещение растения вдали от полива может привести к тому, что мы просто перестанем его поливать.
- Размещение растения там, где мы о нем забудем, приведет к тому же результату.
- Пересадка овощей приводит к плохому урожаю.
- Несоблюдение мер по борьбе с вредителями и болезнями может привести к гибели растений.
- Как избыток, так и недостаток удобрений могут нанести вред.
Читайте также:
- Как вырастить помидоры с тонкой кожей: советы опытных садоводов
- Чем удобно вертикальное выращивание томатов: секреты раскрывает садовница
- Томаты любят пиво: как улучшить урожайность