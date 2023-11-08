Почему они не зацветут весной: 7 главных ошибок при обрезке растений

Обрезка поможет сохранить здоровье и красоту растений, если ее проводить правильно, но если ее проводить поспешно, это может привести к нежелательным последствиям.

Для садоводов, которые хотят, чтобы их растения хорошо росли, обрезка имеет важное значение

О том, как можно неправильной обрезкой навредить растениям и каких ошибок нужно избегать, садовый эксперт Брайан Клейтон, который много лет работал в сфере ландшафтного дизайна, рассказал Express.co.uk.

Обрезка в неподходящее время года

Садоводы должны знать, что у каждого растения есть свой оптимальный сезон обрезки, и обрезка в неподходящее время может стать фатальной для растения.

Например, гортензии нельзя обрезать осенью, это может спровоцировать их замерзание. Осенняя обрезка может также уменьшить количество цветов следующим летом.

Использование тупых или грязных инструментов

Это может показаться простым, но большинство людей этого не знают. Использование тупых или грязных инструментов может повредить ткани растения, что приведет к болезням. Важно, чтобы садовники всегда чистили и затачивали свои инструменты перед каждой обрезкой.

Также рекомендуется обрезать растения под углом. При обрезке важно обрезать ветки и стебли под углом. Это делается для того, чтобы на нижней части ветки не скапливалась вода, которая потенциально может привести к заболеваниям.

7 главных ошибок при обрезке растений / Фото: Credits

Чрезмерная обрезка

Эксперт заявил, что чрезмерная обрезка — самая опасная из всех ошибок обрезки. Чрезмерная обрезка может привести к голоданию растения, поскольку удаляется слишком много листьев, необходимых для фотосинтеза. Обрезка растений - это всегда поиск правильного баланса, но, как правило, не следует удалять более 20 процентов растения за раз.

Неправильные срезы

При обрезке важно следить не только за тем, чтобы срез осуществлялся под правильным углом, но и за тем, чтобы он были в нужном месте. Эксперт сказал, что неправильные обрезки могут привести к появлению слабых, непривлекательных побегов, которые не принесут ни цветов, ни плодов.

Неправильно делать срез слишком близко к стволу или слишком далеко от ствола, если вы подрезаете дерево.

Игнорирование естественной формы

Некоторые садоводы проводят обрезку, не учитывая естественную форму растения. Брайан отметил, что секрет заключается в том, чтобы работать с естественной формой растения, а не вопреки ей, что обеспечивает более здоровый рост.

7 главных ошибок при обрезке растений / Фото: Credits

Игнорирование последовательности обрезки

Мертвые, больные и поврежденные ветки всегда должны обрезаться первыми. Брайан отметил, что это простое правило, которое часто упускают из виду.

Отсутствие плана

Важно иметь четкое представление о том, как вы хотите, чтобы растение выглядело, и обрезать его с учетом этой цели. Не берите в руки секатор, если вы не представляете себе конечный результат.

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