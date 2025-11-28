Почему повара по всему миру заменяют соевый соус на кокосовый

Почему повара по всему миру заменяют соевый на кокосовый соус / © Associated Press

На полке между рисовым уксусом и кунжутным маслом в супермаркете стоит маленькая, будто незаметная бутылочка. Но именно ее все чаще выбирают ведущие мировые шефы. Речь идет о кокосовых аминокислотах — современной альтернативе соевому соусу, которая уже стала новой звездой кухни, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Это недооцененная приправа и отличная замена соевого соуса. И действительно, кокосовые аминокислоты — универсальный, природный соус, который подходит даже тем, кому соя или глютен противопоказаны.

Секрет в том, из чего их делают. Сок кокосового цвета — богат микронутриентами, которые вручную собирают с пальм на Филиппинах. Его мягко ферментируют и добавляют немного морской соли. Без каких-либо искусственных усилителей или красителей.

Кокосовые аминокислоты содержат те же «строительные блоки» белков, которые есть в яйцах, рыбе или крупах. И хотя соус не бессолевой, содержание натрия в нем значительно ниже, чем в традиционном соевом.

Кокосовые аминокислоты — это не то же самое, что и жидкая приправа из соевых бобов, которые производят из сои.

Умами

Скорее всего, вы ожидаете тропического аромата, но нет. Он вовсе не пахнет кокосом. По ощущениям — это легкая версия соевого соуса с тонким, мягким послевкусием. Он менее соленый и немного сладковатый, он усиливает вкусы, а не перебивает его. У него естественная мягкая сладость и теплая, деликатная насыщенность, которая делает блюда сбалансированными.

На вид соус глубокого янтарного цвета, с легкой густотой, которая придает блюдам красивый блеск — идеальный для финишной подачи.

Соевый соус — классика, но, как оказалось, не всегда универсальная. Кокосовые аминокислоты дают меньше соли и больше глубины. Они насыщают, но не «пересиливают» другие ингредиенты».

Этот соус можно использовать 1:1 вместо соевого или смешивать с ним для более богатого вкуса. И еще одно, он подходит практически всем, ведь не содержит глютена и сои, подходит веганам и людям с аллергиями. Поэтому для ресторанов это — настоящая находка.