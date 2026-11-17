Кухонные полотенца / © Credits

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Эксперты по уходу за вещами утверждают, что стирать кухонные полотенца вместе с одеждой — плохая идея.

The Spruce объясняет, почему, а также рассказывает, что они советуют делать вместо этого.

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Можно ли стирать кухонные полотенца вместе с одеждой

В целом не рекомендуется стирать сильно загрязнённые кухонные полотенца — особенно те, на которых есть пятна от еды или жира — вместе с обычной одеждой. В идеале кухонные полотенца и одежда даже не должны лежать в одной корзине для белья, поскольку пятна от жира или остатков еды могут перенестись на одежду ещё до начала стирки.

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Наибольшему риску подвержены светлые ткани. Эксперты рекомендуют хранить грязные кухонные полотенца отдельно — это гарантирует, что и полотенца, и одежда будут выстираны должным образом.

Также следует хранить кухонные полотенца отдельно от банных полотенец.

Можно ли стирать грязные салфетки из микрофибры вместе с одеждой?

Эксперты также рекомендуют стирать салфетки из микрофибры отдельно от обычной одежды. Есть несколько причин, по которым их не следует смешивать.

Микрофибра притягивает ворс, пыль и волосы, которые могут оседать на других тканях. Эксперты советуют не стирать микрофибру вместе с вещами, склонными к образованию ворса (линяющими), чтобы сохранить эффективность салфеток при уборке.

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Еще одна причина стирать их отдельно заключается в том, что грязная микрофибра — так же, как кухонные или махровые полотенца — может перенести грязь и жир на вашу одежду.

Как лучше всего стирать кухонные полотенца

Чтобы кухонные полотенца оставались чистыми и свежими, их необходимо стирать в горячей воде (температурой выше 60 °C). Используйте качественное моющее средство и выбирайте обычный или интенсивный режим стирки для тщательной очистки. Эксперты также рекомендуют избегать использования кондиционеров для белья, поскольку они могут оставлять налет, ухудшающий впитывающую способность материала.

Если на кухонных полотенцах есть стойкие жирные пятна или остатки пищи, въевшиеся в ткань, выбирайте интенсивный режим стирки — такой режим предусматривает активное механическое воздействие и увеличенную продолжительность стирки.

Для достижения наилучшего результата всегда следуйте инструкциям на этикетке изделия.

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Для дополнительной свежести во время цикла полоскания можно добавить средство для глубокой очистки (кондиционер-ополаскиватель для удаления остатков моющих средств). Это помогает расщепить частицы, вызывающие неприятный запах и застрявшие глубоко в волокнах ткани.

В заключение кухонные полотенца следует полностью высушить. Это можно сделать в сушильной машине (выбрав режим высокой температуры) или развесив их на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.

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