Почему прошутто считают деликатесом и как правильно смаковать культовую итальянскую ветчину / © Associated Press

Издание Martha Stewart объяснило, в чем секрет этого солено-сладкого деликатеса, почему он такой особенный и как наслаждаться им по-настоящему.

Слово «prosciutto» в переводе с итальянского означает «ветчина», но на самом деле это гораздо больше. Прошутто — это особый вид сыровяленого мяса, изготовленный из задней ноги свиньи, которую солят и выдерживают месяцами, а иногда и годами. Когда-то его можно было найти только в итальянских магазинах деликатесов, а сегодня несколько ломтей прошутто способны превратить обычную сырную тарелку в настоящий праздник.

Его подают на бранчах, во время аперитива, добавляют к пицце, пасте и салатам, но настоящая магия прошутто раскрывается, когда вы понимаете, как и почему оно становится таким особенным.

Как рождается прошутто

Процесс создания прошутто — это длительный и очень точный ритуал. Свежие свиные окорока засаливают, после чего медленно сушат и вялят в контролируемых условиях. После этого мясо выдерживают не менее 12 месяцев, а часто — значительно дольше.

Именно время формирует характер прошутто. Молодые варианты имеют более нежный, сочный вкус и менее сложный аромат. Чем дольше мясо выдерживается, тем концентрированнее становится вкус, появляются ореховые ноты, насыщенная «мясная» глубина и даже легкая ферментированная пикантность. Более длительная выдержка означает и более высокую цену, ведь производитель инвестирует годы времени и пространства.

Немаловажную роль играет и место производства, например, климат, влажность воздуха, даже тип соли и подход конкретного мастера влияют на финальный результат.

Регион имеет значение

Прошутто ди Парма

Классика из региона Эмилия-Романья, родины бальзамического уксуса и Parmigiano Reggiano. Для этого прошуто используют специальную породу свиней, которых кормят сывороткой от пармезана. Минимальный срок выдержки — 14 месяцев. В результате имеем идеальный баланс соленого и сладкого, маслянистую текстуру и нежный розовый цвет.

Прошутто ди Сан-Даниэле

Происходит из региона Фриули-Венеция-Джулия, где сочетание горного и морского воздуха создает уникальные условия для вяления. Здесь разрешена только морская соль, а минимальная выдержка — 13 месяцев. Вкус — более глубокий, ароматный, немного слаще, с более плотной текстурой.

Прошутто американского производства

В США производители не ограничены европейскими регламентами, поэтому вкус и качество могут сильно отличаться. Часто такое прошутто солонее и плотнее, но среди него попадаются очень удачные образцы.

Как выбрать прошутто

Обращайте внимание на цвет, от насыщенно-розового до красного, с кремово-белым жиром. Желтый оттенок жира — сигнал о неправильном хранении или окислении. Аромат должен быть мягким и приятным, без резких или кислых нот.

Если вы только знакомитесь с прошутто, начните с менее выдержанных вариантов (до 24 месяцев). Они более универсальны и легки для восприятия. Впоследствии стоит попробовать дольше выдержанные, именно их ценят гурманы.

Как правильно подавать прошутто

Перед подачей дайте ему согреться до комнатной температуры, так вкус и текстура полностью раскроются. Разложите ломти свободными складками, а не плотной горкой. По желанию добавьте каплю качественного оливкового масла и немного свежемолотого черного перца.

Лучшие сочетания

Сыры: Parmigiano Reggiano, бри, рикотта

Фрукты: дыня (классика), инжир, груша

Вино: просеко, ламбруско, пино гриджио

Коктейли: классический негрони

Выдержанное прошутто лучше есть без термической обработки. Для приготовления блюд, выбирайте младшие или американские варианты. Немного толще ломти хорошо подходят для обертывания овощей, курицы или для легкого поджаривания. В пасте, яйцах или ризотто прошутто добавляет глубины и характера, особенно если нарезать его мелкими кусочками.

Прошутто — это история о времени, терпении и внимании к деталям. Его не нужно усложнять: качественный продукт, правильная подача и простые сочетания делают каждый кусочек настоящим гастрономическим удовольствием. Будь то бокал игристого на террасе или неспешный бранч дома, прошутто всегда создает ощущение праздника.