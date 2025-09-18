- Дата публикации
Почему птиц нельзя кормить хлебом
Кормить птиц в парке или у озера кажется добрым и даже трогательным жестом. Это любимая семейная традиция для многих — бросить уткам кусочек батона или угостить воробья на балконе куском хлеба. Но на самом деле такая «помощь» вредит пернатым значительно больше, чем приносит пользы.
Издание Martha Stewart рассказало, что хлеб для птиц — это как фастфуд для людей. Он сытный, но абсолютно пустой по питательности. И если птички постоянно его потребляют, они начинают болеть, слабеть и даже терять способность летать.
Опасность хлеба для птиц
Пустые калории. Хлеб не содержит достаточно белков, витаминов и минералов, которые необходимы для развития птиц. В результате они страдают от истощения, хрупкости костей и плохого качества перьев. Это явление часто называют «синдромом ангельского крыла» — когда крылья формируются неправильно и птичка уже никогда не сможет подняться в небо.
Риск грибковых заболеваний. Хлеб быстро плесневеет. Плесень содержит грибковые споры, которые могут вызвать у птиц серьезные респираторные болезни и интоксикацию.
Зависимость от людей. Если утята или голуби привыкают к тому, что еду им «приносят», они теряют инстинкты поиска корма. Это делает их беззащитными перед хищниками, транспортом или жестокими людьми.
Вред для экосистемы Нередко остатки хлеба оказываются в водоемах. Там они становятся средой для развития сине-зеленых водорослей, которые забирают кислород у рыб и других водных обитателей. Это приводит к дисбалансу во всем водоеме.
В киевских парках, например, часто можно увидеть птиц с искривленными крыльями или перьями плохого качества, это прямое следствие несбалансированного питания.
Чем подкармливать птичек
Если вы все же хотите угостить пернатых, делайте это правильно:
зерновые смеси (просо, овес, пшеница, гречка);
семена подсолнечника, тыквы, льна (несоленые и не обжаренные);
мелкие несоленые орехи;
овощи и зелень (натертая морковь, листья салата, капуста);
специальные корма для птиц, которые продаются в зоомагазинах.
Важно: не давайте соленого, жареного, сладкого или продуктов с добавленными жирами.
Как помочь птичкам
Поставьте кормушку — это безопасный способ кормить птиц и наблюдать за ними вблизи.
Высаживайте кусты и деревья — бузина, рябина, калина дают птицам естественный корм.
Размещайте правильно кормушки, или совсем близко, менее 1 метра от окна или далеко, более 9 метров, чтобы избежать столкновений с окнами.
Самая большая помощь для птиц — оставить их в природе такими, какие они есть. Когда мы кормим их хлебом, мы вмешиваемся в естественный баланс и лишаем их способности самостоятельно выживать.
Поэтому в следующий раз, когда потянется рука бросить уткам кусочек батона, остановитесь. Лучше возьмите смесь семян или просто наслаждайтесь созерцанием, как птички ловко ищут корм самостоятельно.