Почему птиц нельзя кормить хлебом / © Credits

Реклама

Издание Martha Stewart рассказало, что хлеб для птиц — это как фастфуд для людей. Он сытный, но абсолютно пустой по питательности. И если птички постоянно его потребляют, они начинают болеть, слабеть и даже терять способность летать.

Опасность хлеба для птиц

Пустые калории. Хлеб не содержит достаточно белков, витаминов и минералов, которые необходимы для развития птиц. В результате они страдают от истощения, хрупкости костей и плохого качества перьев. Это явление часто называют «синдромом ангельского крыла» — когда крылья формируются неправильно и птичка уже никогда не сможет подняться в небо. Риск грибковых заболеваний. Хлеб быстро плесневеет. Плесень содержит грибковые споры, которые могут вызвать у птиц серьезные респираторные болезни и интоксикацию. Зависимость от людей. Если утята или голуби привыкают к тому, что еду им «приносят», они теряют инстинкты поиска корма. Это делает их беззащитными перед хищниками, транспортом или жестокими людьми. Вред для экосистемы Нередко остатки хлеба оказываются в водоемах. Там они становятся средой для развития сине-зеленых водорослей, которые забирают кислород у рыб и других водных обитателей. Это приводит к дисбалансу во всем водоеме.

В киевских парках, например, часто можно увидеть птиц с искривленными крыльями или перьями плохого качества, это прямое следствие несбалансированного питания.

Чем подкармливать птичек

Если вы все же хотите угостить пернатых, делайте это правильно:

Реклама

зерновые смеси (просо, овес, пшеница, гречка);

семена подсолнечника, тыквы, льна (несоленые и не обжаренные);

мелкие несоленые орехи;

овощи и зелень (натертая морковь, листья салата, капуста);

специальные корма для птиц, которые продаются в зоомагазинах.

Важно: не давайте соленого, жареного, сладкого или продуктов с добавленными жирами.

Как помочь птичкам

Поставьте кормушку — это безопасный способ кормить птиц и наблюдать за ними вблизи.

Высаживайте кусты и деревья — бузина, рябина, калина дают птицам естественный корм.

Размещайте правильно кормушки, или совсем близко, менее 1 метра от окна или далеко, более 9 метров, чтобы избежать столкновений с окнами.

Самая большая помощь для птиц — оставить их в природе такими, какие они есть. Когда мы кормим их хлебом, мы вмешиваемся в естественный баланс и лишаем их способности самостоятельно выживать.

Поэтому в следующий раз, когда потянется рука бросить уткам кусочек батона, остановитесь. Лучше возьмите смесь семян или просто наслаждайтесь созерцанием, как птички ловко ищут корм самостоятельно.