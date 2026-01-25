Почему птицы так громко поют на рассвете / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, что птицы поют на рассвете не потому, что им «хочется», а потому, что их тело буквально настроено петь с первым светом.

Явление, которое ученые называют «утренним хором», давно считается одним из самых ярких биологических сигналов начала дня. В первые минуты после рассвета разные виды птиц одновременно наполняют воздух звуками и настолько интенсивно, что это кажется почти театральной постановкой.

Несмотря на то, что человечество наблюдает этот феномен веками, его истинные причины оставались загадкой. До недавнего времени. Новое исследование Корейского института исследования мозга пролило свет на то, почему птицы так стремятся петь именно утром и ответ оказался удивительно физиологичным.

Свет как триггер

Исследования проводили на зебровых амадинах в лабораторных условиях. Результаты оказались красноречивыми:

в хорошо освещенной среде самцы пели сотни песен

в полной темноте — ни единого звука

Когда же исследователи искусственно задержали рассвет на три часа, птицы не стали дольше спать. Они просыпались в обычное время, двигались в темноте, но сдерживали пение. И как только появлялся свет — пение начиналось быстрее и интенсивнее, чем при нормальных условиях.

Самое интересное — когда птицам дали возможность самостоятельно включать свет (на 10 секунд), они активно пользовались этой опцией, будто не могли дождаться момента, чтобы спеть.

Почему именно утро

Ученые предполагают, что утреннее пение выполняет несколько важных функций:

«Разогрев голоса». После ночного отдыха голосовой аппарат птиц нуждается в своеобразной «настройке». Интенсивное пение на рассвете помогает быстрее привести голос в форму, а это повышает шансы на успешную коммуникацию в течение дня.

Сигнал здоровья и силы. Пение — это способ показать физическую выносливость, хорошее здоровье и репродуктивную привлекательность. Тот, кто поет громче и увереннее, имеет больше шансов привлечь партнера и отпугнуть соперников.

Безопасность и социальные связи. Утренние песни также помогают обозначать территорию, предупреждать об опасности, поддерживать контакт со стаей и укреплять связь с партнером и потомством.

Параллель между нами и птицами

В некотором смысле птицы похожи на людей, они тоже просыпаются с готовностью «говорить», делиться и заявлять о себе миру. Их пение — это не просто звук, а форма коммуникации, жизненно необходимая для выживания.

И если для нас утро часто ассоциируется с кофе и медленным вхождением в день, то для птиц — это ключевой момент, когда надо быть услышанными.

В следующий раз, когда утреннее пение птиц разбудит вас раньше, чем хотелось бы, стоит помнить, что это не хаотичный шум и не случайность. Это сложный биологический механизм, связанный со светом, голосом, выживанием и любовью.