Почему ремонт одежды стал новым символом осознанного стиля / © Credits

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В семейном фотоальбоме автора статьи The Washington Post сохранились черно-белые фотографии начала 1950-х годов, на которых мама и бабушка штопают носки. Для поколения, выросшего в 2000-х, такие кадры могут показаться символом бедной и тяжёлой жизни, пережитком прошлого, а пошив собственной одежды — навыком бабушек. Сегодня же многие даже не знают, как пришить пуговицу.

По словам персонального стилиста Лани Инландер, люди постепенно перестали ремонтировать одежду, когда вещи стали дешевле, а купить новую вещь стало проще, чем отремонтировать старую. Культура потребления всё больше ценила новизну, а не заботу о вещах, которые у вас уже есть.

Актуальность ремонта одежды

Ситуация изменилась под влиянием двух глобальных тенденций — стремительного распространения «быстрой моды» и все более очевидных экологических последствий чрезмерного потребления.

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В последние годы в модной индустрии активно обсуждается проблема перепроизводства. Производство одежды является одним из крупных источников выбросов парниковых газов, поэтому ремонт вещей постепенно превратился не просто в практическое решение, а в проявление личных ценностей.

Сегодня заплатка на рубашке или джинсах всё чаще свидетельствует не о нехватке средств, а о сознательном выборе человека, для которого важны устойчивость и ответственное потребление.

Ремонт одежды

История ремонта одежды такая же древняя, как и сама одежда. На протяжении веков люди продлевали срок службы вещей с помощью вышивки, заплаток, штопки и перешивания.

Даже в гробнице Тутанхамона археологи обнаружили льняной платок со следами ремонта. В колониальной Америке женщины могли годами носить одно и то же платье, изменяя его силуэт в соответствии с модой или собственной фигурой.

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В средневековье женщин, которые чинили церковные одеяния или одежду для бедных, считали добродетельными. Зато в викторианскую эпоху залатанные брюки или потертая обувь уже стали символом бедности.

Во время Первой и Второй мировых войн экономия превратилась в настоящий долг. Зашивать носки, чинить пальто или перешивать старую одежду было практичным делом. Особенно известной стала британская кампания Make Do and Mend, запущенная в 1941 году после введения нормирования одежды. В крупных городах США даже открывались специальные салоны для штопки.

Однако уже в нулевых годах мода на практичность уступила место эпохе деловых костюмов. А в начале XXI века стремительное распространение «быстрой моды» окончательно изменило правила игры, недорогая одежда стала доступна практически каждому.

Поколение, привыкшее покупать джинсы по недорогой цене, зачастую не готово тратить почти половину их стоимости на ремонт. К тому же многие молодые люди просто выросли в семьях, где шитье не было привычным занятием.

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Новая эпоха осознанной моды

Пандемия COVID-19, климатический кризис и инфляция стали толчком к переосмыслению собственного гардероба. Именно после 2020 года всё больше людей начали интересоваться винтажем и секонд-хендом, а вместе с винтажем естественным образом вернулась и культура ремонта.

Сегодня люди всё чаще покупают меньше, но качественнее? например, натуральные ткани, хорошо сшитые вещи, одежду с запасом ткани в швах, которую можно легко подогнать под изменения фигуры. Такая покупка рассматривается как долгосрочная инвестиция, а не как сезонная прихоть.

У этого подхода есть и экологическую основу. По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, в 2021 году производство одежды было источником около 12% мировых выбросов парниковых газов. В то же время большая часть выброшенного текстиля в конечном итоге оказывается на свалках.

Незаметный ремонт

Самый распространенный вариант — так называемый «невидимый» ремонт. Его цель — придать вещи практически новый вид. Мастер аккуратно зашьет дырку на шерстяном кардигане, заменит оторванные пуговицы или восстановит поврежденный шов. Такие работы могут выполнять ателье или некоторые химчистки, хотя мелкий ремонт берут не все мастера, ведь многим выгоднее шить новые изделия.

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Прежде чем отдать вещь в ремонт, стоит уточнить, какие именно работы выполняет мастерская. Например, в химчистке могут без проблем подшить юбку, но не справятся со сложной реставрацией кашемирового свитера, повреждённого молью.

Если вы задумываетесь, стоит ли ремонтировать любимые джинсы или шерстяной пиджак, то всё зависит от места повреждения, ткани и цвета. Темные или принтованные вещи обычно ремонтировать проще, ведь следы ремонта почти незаметны.

Латка как украшение

Еще одно направление, которое активно набирает популярность, — «видимый ремонт». В этом случае швы, вышивка или декоративные заплатки не скрываются, а, напротив, становятся частью дизайна. Вдохновением для этого стиля послужили японская техника сашико, лоскутное шитьё XIX века и традиционная ручная вышивка.

Декоративный цветок, наклеенный на небольшую дырочку, или необычная заплатка могут даже стать своеобразным модным заявлением. Такой ремонт всё чаще превращается в символ индивидуального стиля.

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Освоить базовые навыки ремонта одежды гораздо проще, чем кажется. Даже если человек никогда не держал иглу в руках, основы можно освоить очень быстро. В этом помогут книги, многочисленные видеоуроки или базовые курсы шитья, которые проводят общественные центры, магазины тканей или мастерские по ремонту одежды.

Попробуйте посмотреть несколько видео на YouTube, купить иглу с ниткой и впервые самостоятельно пришить пуговицу. Следующей целью могут стать те самые заштопанные носки, которые когда-то чинила ваша мама.

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