Почему садоводы обожают терракотовые горшки / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, что терракота — это самое разумное, что вы можете подарить своим растениям. В отличие от пластика или металла, терракотовые горшки «дышат». Природная глина имеет пористую структуру, благодаря которой воздух свободно циркулирует вокруг корней. Такая вентиляция предотвращает застой влаги и гниение корней.

Это делает терракоту идеальной для большинства комнатных растений и трав, от лаванды до розмарина. И хотя тканевые кашпо тоже «дышат», они быстрее высыхают. А терракота, наоборот, сохраняет баланс влаги и воздуха, что особенно важно в жарком климате.

Контроль влаги

Еще одна суперсила терракоты — умение регулировать влагу в почве. Это естественный «фильтр», который помогает избежать переувлажнения, грибковых болезней и плесени. Терракотовые горшки идеальны для растений, которые не любят чрезмерной влаги, таких как тимьян, орегано, лаванда или розмарин.

Если вы заметили, что почва в вашем горшке часто остается слишком влажной, попробуйте заменить пластиковую емкость на терракотовую. Разница будет ощутимой уже через несколько дней.

Защита от температурных перепадов

Хотя терракота может треснуть при минусовой температуре, в обычных условиях она прекрасно изолирует растения от жары или холода. Глина медленно нагревается и постепенно отдает тепло, поэтому корни не перегреваются даже на солнце. А зимой, если вы держите горшки на балконе или во дворе, просто перенесите их в более теплое место или оберните мешковиной, тогда растения комфортно переживут холод.

Стиль, который никогда не выходит из моды

Есть что-то особенное в этом землистом цвете и простой форме. Терракотовые горшки добавляют пространству естественности, тепла и шарма, от минималистичного интерьера до сельского дворика. Они прекрасно сочетаются с любой палитрой, например, серой, зеленой, белой или даже черной гаммы.

Устойчивые и экологичные

Еще одна причина, почему садоводы выбирают терракоту, потому что она экологична. Горшки изготавливают из природной глины без добавления химии, поэтому они полностью биоразлагаемые и не вредят окружающей среде. Они тяжелые, устойчивые на ветру и со временем покрываются красивой патиной, поэтому становятся только красивее. Это не просто сосуд для растения, это предмет, который живет вместе с ним, меняется, стареет и приобретает характер.

На что обратить внимание

Идеальных вещей не бывает. Терракотовые горшки не любят мороза, при температуре ниже 0°C они могут треснуть. Также в терракоте быстрее высыхает почва, поэтому стоит чаще проверять влажность, особенно летом. Если ваши растения «жаждут», используйте специальный сосуд, который закапывают в почву для поддержания равномерной влажности.

Терракотовые горшки — это больше, чем просто тренд. Это баланс между красотой, функциональностью и экологичностью. Они помогают растениям «дышать», шикарно смотрятся в любом пространстве и служат годами.

И да, возможно, они не выдержат суровой зимы, но в обмен вы получите нечто гораздо более ценное, например, тепло, уют и натуральность, которой так не хватает в бетонных джунглях города.