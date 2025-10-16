Почему собака, как пылесос, подбирает что угодно на улице / © Associated Press

Такое поведение знакомо большинству владельцев собак и, как объясняет кинолог Марина Бойко, «бороться» с ним нужно не криками, а пониманием причин.

«Подбор с земли — это не плохая привычка, а симптом» — говорит эксперт. И прежде чем пытаться «отучить», важно понять, почему именно собака это делает. Ведь от причины зависят ваши дальнейшие действия.

Любопытство щенка

Маленькие собаки ведут себя так же как человеческие дети, все хочется понюхать, попробовать, рассмотреть. Щенки познают мир через рот. Им интересно все, что «плохо лежит», от объедка до камешка.

Что делать:

не ругайте малыша, а замените «находку» на что-то разрешенное, например лакомство или игрушку;

тренируйте команды «Фу» и «Нельзя» в спокойной среде дома, а не просто на улице;

поощряйте внимание к себе — игра, похвала, угощение.

Это поможет собаке понять, что интереснее смотреть на вас, а не искать мусор.

Голод

Самая банальная причина — животное недоедает, отмечает кинолог. Если пес постоянно подбирает еду, это может свидетельствовать, что ему не хватает калорий или питательных веществ.

Что стоит проверить:

достаточная ли порция в соответствии с весом и активностью собаки, обычно это указано на упаковке корма;

правильно ли сбалансирован рацион, возможно, стоит проконсультироваться с ветеринаром;

не пора ли добавить витамины или минеральные добавки.

Даже небольшая корректировка питания часто полностью меняет поведение животного.

Стрессовый подбор

Так же как люди, собаки могут реагировать на стресс через еду. Бывает, что пес подбирает все подряд не из-за голода, а из-за эмоционального дискомфорта, например, страха, одиночества, громких звуков или изменения среды.

Что поможет:

стабильный режим прогулок и сна;

спокойный, предсказуемый контакт с хозяином;

физические нагрузки, например, игры, тренировки, бег;

иногда консультация с поведенческим специалистом.

Помните, что в таких случаях важно работать не со следствием (подбором), а с причиной — эмоциональным состоянием собаки.

Просто привычка

Если собака долго «подбирала», даже после устранения причин это поведение может остаться как рефлекс. Тогда поможет четкая тренировка команды «Фу» или «Брось» с положительным подкреплением.

Практикуйтесь:

поводок, чтобы контролировать ситуацию;

сначала с «подсадными» объектами, например, кусочек хлеба, который лежит на земле;

за правильную реакцию — похвала и лакомство.

Последовательность и терпение — ваши главные инструменты.

Собака не делает это «назло» — она просто ведет себя естественно в своих обстоятельствах. Ваша задача — создать условия, в которых подбирать будет неинтересно, ненужно и непродуктивно. Подбор — это не проблема, если вы работаете не с поведением, а с его причинами.