Почему собака спит на спине, лапами вверх, и почему это не случайно

Почему собака спит на спине, лапами вверх? / © Associated Press

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Собаки спят самых разных позах, например, свернувшись калачиком, свесив лапы с дивана или вообще в виде «раскинутой звезды» посреди пола. Но одна из самых милых и загадочных поз — когда собака переворачивается на спину и показывает миру живот и лапы, об этом рассказало издание Daily Paws.

И хотя первый очевидный ответ звучит как «потому что могут», ветеринар Трэвис МакДермотт объясняет, что за этим стоит целая система сигналов и потребностей организма.

Способ охладиться

Самая частая причина «сна на спине» — терморегуляция. Когда собаке жарко, она инстинктивно ищет способ охладить тело. Собаки отводят тепло через лапы, а сон на спине позволяет максимально открыть эти зоны и «отдать» лишнее тепло. Именно в подушечках лап расположено большинство потовых желез у собак, в отличие от людей, они не распределены по всему телу.

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Кстати, тот самый «кукурузно-чипсовый» запах лап — это естественное следствие работы этих желез и, как правило, является нормой, если кожа здорова.

Кроме того, помогает и анатомия: ведь на животе у собак шерсть более тонкая, поэтому через него легче «уловить» прохладу воздуха. А если собака ещё и часто дышит с высунутым языком — это тоже нормально, так собаки регулируют температуру тела.

Ощущение полной безопасности

Сон на спине — максимально уязвимая поза. В дикой природе ни один хищник не подставляет живот без причины. Поэтому, когда собака так засыпает рядом с вами на диване или в постели, это очень красноречивый жест доверия. Это сигнал о том, что животное не чувствует угрозы и полностью расслаблено в своей среде обитания.

Эту позу даже считают своеобразным «успокаивающим сигналом», ведь она используется как у домашних, так и у диких собак, чтобы показать, что они не представляют угрозы.

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Впрочем, есть важный нюанс: ведь это не всегда приглашение к прикосновениям. Не все собаки любят, когда к ним прикасаются к животу, даже если они выглядят максимально расслабленными.

Просто удобно

Иногда всё гораздо проще, чем кажется. Сон на спине может быть банально комфортным. Собаки спят очень много, например, взрослые — примерно 11 часов в сутки, а щенки могут «проводить во сне» до 18 часов ежедневно. И в таком режиме даже самая удобная поза иногда начинает казаться тесной или однообразной. Поэтому переворачивание на спину — это еще и способ расслабить мышцы и изменить положение тела.

Когда собака спит на спине — это своего рода «ключ» к пониманию её состояния. Это может означать жару, абсолютное доверие или просто комфорт. И хотя такая поза выглядит забавно, она всегда указывает на то, что собака чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть максимально уязвимой.

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