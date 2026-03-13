Почему стоит выключать свет на крыльце на ночь / © Associated Press

Когда-то свет у входа или свеча, или газовая лампа, означало, что хозяева дома и ждут гостей, это был символ безопасности, тепла и возвращения домой. Сегодня же большинство людей оставляет фонарь на крыльце включенным по другим причинам, а именно, для безопасности или просто по привычке. Но издание Martha Stewart рассказало, что во многих случаях лучше выключать свет на ночь. И причин для этого больше, чем может показаться, на первый взгляд.

Расход электроэнергии

Даже одна лампочка, которая горит всю ночь, может создать ощутимые расходы. По приблизительным подсчетам, лампа накаливания мощностью 60 Вт, которая светит около 12 часов ежедневно, потребляет около 260-270 кВт-ч электроэнергии в год. По действующему бытовому тарифу в Украине (около 4,32 грн за кВт-ч) это составляет примерно 1100-1200 грн в год только за одну лампочку. Если же во дворе несколько светильников, расходы могут вырасти до 3-5 тысяч гривен в год.

Кроме личных расходов, есть и глобальный аспект, ведь тысячи таких ламп в жилых районах создают лишнюю нагрузку на энергосистему. Альтернативой могут стать светильники с датчиком движения, они включаются только тогда, когда это действительно нужно.

Ложное чувство безопасности

Многие люди считают, что освещение у входа отпугивает воров. На самом деле все может быть наоборот. Неправильно расположенный свет:

привлекает внимание к входу

подсвечивает потенциальные точки проникновения

создает иллюзию защиты без реальной системы безопасности

Одна лампа не может заменить сигнализацию, камеры или другие меры безопасности.

Порча внешнего вида дома

Свет, который горит всю ночь, может негативно влиять на эстетику дома. Яркое освещение:

«выбеливает» цвета фасада

создает резкие тени

делает отделку не такой выразительной

Хорошее ночное освещение — это баланс, контраст и правильные акценты, а не постоянный яркий свет.

Может мешать соседям

Свет, который кажется вам полезным, может быть настоящим кошмаром для соседей. Особенно если он:

светит прямо в окна

освещает спальню

создает постоянный блеск ночью

Иногда достаточно просто выключить свет после полуночи, чтобы избежать конфликтов.

Неправильный сигнал

Парадоксально, но постоянно включенный свет может свидетельствовать о том, что дома никого нет. Например, в тихом районе лампа, горящая в три часа ночи, может выглядеть подозрительно. Воры могут предположить, что хозяева в отпуске.

В некоторых случаях темный дом с периодическим освещением имеет более «живой» вид, чем тот, где свет горит непрерывно.

Потребность в обслуживании

Если лампа работает постоянно, она быстрее изнашивается. В результате:

лампочки чаще перегорают

плафоны быстрее загрязняются

на светильниках скапливается пыль и грязь

Поэтому выключение света на ночь может продлить жизнь вашему освещению.

Привлекает насекомых

Это одна из самых очевидных проблем. В теплое время года свет привлекает:

комаров

бабочек

жуков

других ночных насекомых

В результате вокруг дома может появиться целая «комашиная вечеринка».

Вред природе и световое загрязнение

Постоянное ночное освещение влияет не только на людей. Световое загрязнение:

нарушает миграцию птиц

сбивает биоритмы животных

дезориентирует насекомых

Кроме того, избыток света в городах делает почти невозможным наблюдение за звездами. Проще говоря, чем больше света ночью, тем меньше шансов увидеть звездное небо.

Свет на крыльце может быть полезным — но только тогда, когда используется разумно. Постоянно включенная лампа не всегда добавляет безопасности и часто создает больше проблем, чем пользы. Оптимальный вариант — использовать датчики движения, таймеры или умное освещение, которое работает только тогда, когда это действительно нужно.