Почему томаты красят пальцы и как их отмыть: действенный садоводческий лайфхак

Томат

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Оказывается, это не просто грязь, а так называемая «томатная смола» и она имеет довольно интересное происхождение и свойства. Садовник Jamie Walton рассказал, что это за вещество, почему оно появляется и как от него избавиться без вреда для кожи.

Что такое «томатная смола» и откуда она берется

Это липкое вещество, которое остается на руках после обрезания пасынков или листьев, научно называют acylsugars (ацил сахара). Это природные метаболиты, которые вырабатываются растениями из семейства пасленовых (к которому относятся и томаты). Их главная задача защищать растение от вредителей, выполнять роль природного инсектицида.

Это вещество выделяется преимущественно из мелких железистых волосков на стеблях и листьях. Оно имеет клейкую консистенцию, склонно к слипанию и прилипает не только к коже, но и к одежде, инструментам и всему, к чему прикасаетесь после работы с растением.

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Почему «томатную смолу» трудно смыть водой

Ацил сахара — это жирорастворимые вещества. Они не растворяются в воде, а большинство моющих средств, особенно мыло на щелочной основе, не только не удаляют их, но и могут изменить цвет остатков на более желтый и оставлять еще более заметные следы. Именно поэтому обычное мытье рук не дает желаемого результата.

Как смыть «томатную смолу»

К счастью, есть простое и доступное решение, которое можно найти буквально на каждой кухне. Ацил сахара хорошо реагируют на кислые вещества, поэтому лучшим вариантом является:

Свежий сок лимона

Яблочный или винный уксус

Кислый йогурт или кефир (если под рукой ничего нет)

Что делать:

Возьмите немного лимонного сока или уксуса. Нанесите его на руки, особенно на зоны, где видны пятна. Оставьте на 1-2 мин, аккуратно разотрите. Смойте водой с небольшим количеством мягкого мыла.

После этого смола должна исчезнуть или легко сойти после повторного мытья.

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Одежда

К сожалению, томатная смола очень устойчива на тканях и особенно сложна в удалении. Если вы случайно испачкали одежду:

Не замачивайте его сразу в воде.

Протрите пятно уксусом или лимонным соком.

Дайте постоять 10-15 мин.

Затем постирайте вручную или в машинке с добавлением средства для выведения жирных пятен.

Совет: не работайте с томатами в светлой одежде и желательно надевать что-то старое или садовое.

Работа в перчатках

Перчатки, конечно, хорошая идея, но опытные садоводы, как вот Джейми Уолтон, часто признаются, что предпочитают работать голыми руками для точности и лучшего контроля. Главное, не забывайте о простых правилах гигиены и имейте под рукой лимон или уксус.

Советы

Храните лимонный сок или яблочный уксус в бутылке с распылителем — это удобно.

Используйте щетку для ногтей, чтобы лучше очистить труднодоступные места.

После очищения рук обязательно нанесите увлажняющий крем, поскольку кислые вещества могут слегка сушить кожу.

Томатная смола — не причина отказываться от любимых грядок. Просто вооружитесь знаниями и лайфхаками и ваши руки будут оставаться чистыми, а урожай — щедрым.

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