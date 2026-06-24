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Почему в доме появляются многоножки и как от них избавиться без использования химических средств
Обычная домашняя многоножка — зрелище не для слабонервных: её молниеносная скорость и хаотичные движения способны вызвать шок даже у самых смелых. Однако они абсолютно безвредны для людей и домашних питомцев. Более того, они являются естественными санитарами вашего пространства.
Увидели в ванной существо с рекордным количеством лапок, которое двигается со скоростью света, и чуть не уронили телефон от отвращения. Ваши эмоции понятны, однако стоит обойтись без паники. Издание Martha Stewart рассказало, почему эти существа выбирают наши дома, какую неочевидную пользу они приносят и как с ними аккуратно обращаться.
Почему они появляются
Многоножки никогда не появляются просто так. Если они появились, это свидетельствует о двух вещах: у вас есть влага и для них есть пища. Они обожают влажность, прохладу и тёмные уголки. Именно поэтому их чаще всего можно увидеть в ванных комнатах, подвалах, кладовых, на чердаках или вокруг цементных блоков под домом. В этих крошечных щелях за плинтусами или под корой они откладывают яйца.
Вторая причина гораздо серьезнее. Многоножки — это хищники, и если вы их видите, значит, у вас точно есть другие насекомые. Ведь они питаются муравьями, тараканами и маленькими пауками. Если в вашем доме есть эти мелкие насекомые, многоножки останутся с вами надолго, ведь здесь для них открыт безлимитный «шведский стол».
Методы борьбы
Диатомовая земля (диатомит). Рассыпьте этот натуральный порошок вдоль плинтусов и в углах. Для насекомых это микроскопическое лезвие, которое повреждает их экзоскелет и обезвоживает, но для людей и животных оно абсолютно безопасно.
Спрей с кедровым маслом. Многоножки терпеть не могут этот аромат и активно его избегают, а в качестве бонуса ваш дом будет пахнуть лесом.
Липкие ловушки. Расставьте их вдоль стен. Это поможет оценить масштаб «катастрофы» и отловить отдельных особей без использования каких-либо токсинов.
Одновременно устраните источник привлекательности. Всегда проверяйте сантехнику. Устраните все утечки воды и просушите влажные участки. Многие люди недооценивают, насколько сильно влажность привлекает насекомых.
Как предотвратить появление многоножек
Лучший способ избавиться от многоножек — сделать так, чтобы им у вас было некомфортно. Рекомендуется навести порядок не только в доме, но и во дворе или на придомовой территории.
Снизьте уровень влажности. Используйте осушитель воздуха в подвалах и сырых комнатах.
Лишите их пищи. Объявите войну тараканам, моли и паукам. Нет пищи — нет хищников.
Ухаживайте за газоном. Косите траву коротко и не заливайте её слишком сильно во время полива.
Уберите мусор. Уберите с участка гнилую древесину, старые пни и кучи перегнивших листьев.
Очистите водостоки. Регулярно удаляйте грязь из желобов.
Подстригите кусты. Убедитесь, что зеленые насаждения не касаются непосредственно стен дома и не создают «мостик» для насекомых.
Борьба с многоножками — это забота о собственном пространстве, поэтому профилактика в данном случае — лучший метод. Если эти быстрые существа уже стали вашими соседями, просто устраните то, что их привлекает. А в сложных случаях стоит вызвать профессионалов, чтобы вернуть желанный домашний покой.