185
2 мин

Почему ваш кот постоянно кусается и как это прекратить

Если ваш мурлыка регулярно кусается, не спешите считать его злым, возможно, он хочет вам о чем-то сказать.

Станислава Бондаренко
Почему ваш кот постоянно кусается и как это остановить / © Credits

На самом деле в этих поведенческих «приступах» есть вполне логичные причины. На странице Centralna Vet рассказали, почему коты кусаются и как на это реагировать, чтобы сохранить гармонию в доме.

  • Боль или дискомфорт. Если кот кусает именно тогда, когда вы прикасаетесь к нему, возможно, он чувствует боль. Это не предательство и не обида, а сигнал о том, что пора посетить ветеринара. Даже небольшая боль в зубах, ушах или лапках может стать причиной агрессии.

  • Хочет внимания. После тяжелого рабочего дня мы можем игнорировать кота, а он включает «режим атак» с зубами. Кот просто ищет способ взаимодействия. Лучший ответ — дать ему 5 мин игры с игрушкой. После этого он будет счастлив и спокоен.

  • Личные границы. Не каждый кот любит бесконечные объятия или поглаживания. Если во время мурлыканья он начинает кусаться, это знак, что надо отступить. Кот — не плюшевая игрушка. Уважайте его личное пространство и укусы станут реже.

  • Страх и беспокойство. Некоторые кошки реагируют на новые ситуации или шум кусанием — это их способ показать тревогу. В таких случаях помогают тишина, лакомство и спокойное взаимодействие.

  • Игра и охотничий инстинкт. Коты часто забывают, что мы — не игрушка. Если во время игры они кусаются, дайте им вместо руки для «боевых тренировок» игрушки, дротики, мячики. Это позволяет направить энергию в безопасное русло.

Главное правило — не наказывайте кота. Он не враг — просто пушистая личность с собственным характером. Немного терпения, внимания и игрушек и укусы станут единичными. Наблюдайте за сигналами кота, когда он мурлычет, отводит уши или крутит хвост — это его язык. Уважайте его и совместная жизнь с мурлыкой станет еще более гармоничной.

185
