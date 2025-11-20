Почему ваши любимые средства для чистки могут испортить стеклокерамическую плиту и как этого избежать

Почему ваши любимые средства могут испортить стеклокерамическую плиту и как этого избежать / © Associated Press

Вполне возможно, что проблему создает ваше любимое чистящее средство. Да-да, именно то, что должно было доводить плиту до зеркального блеска, может ее понемногу разрушать, об этом рассказало издание Martha Stewart и речь идет не только о сильной химии, ведь даже натуральные ингредиенты вроде уксуса или сухой соды способны оставить на поверхности микроцарапины.

Популярные средства

Стеклокерамические плиты изготовлены из термостойкого стекла и покрыты тонкой оболочкой, которая:

выдерживает высокие температуры,

защищает поверхность от царапин,

упрощает оттирание остатков пищи.

Но эта защитная оболочка имеет одного врага — трение и агрессивную химию. Большинство средств для мощного обезжиривания на самом деле приглушают блеск стеклокерамики. И даже те продукты, которые кажутся «безопасными» или «натуральными», могут нанести вред.

Что вредит плите

Хлорный отбеливатель

Средства на основе аммиака

Сильные обезжириватели

Абразивные порошки и кремы

Грубые губки и металлические сетки

Уксус, лимонный сок — все кислое и агрессивное

Даже любимая сода, если использовать ее сухой, способна оставить невидимые глазу царапинки. И именно они создают эффект мутности, от которого уже не избавиться.

Что использовать

Хорошая новость заключается в том, чтобы плиту хорошо почистить, не нужны сильные средства. Наоборот — чем нежнее, тем лучше.

Мягкое микрофибровое полотенце. Именно оно должно быть главным инструментом. Микрофибра не царапает поверхность и хорошо собирает грязь.

Нейтральный pH и мягкие ПАВ. Ищите формулы с пометками вроде, pH-balanced, неабразивный, мягкий и растительный. Такие средства очищают без трения и без риска потерять блеск.

Легкое трение. Распылите средство на плиту и оставьте его на 30 секунд. Это позволяет составу «размочить» грязь и больше не придется сильно тереть.

Для сложных пятен — паста из соды, но только в виде пасты, то есть смешанная с водой. И без фанатизма, нежные круговые движения, минимум давления, а потом хорошо смыть.

Золотой принцип ухода

Очищайте жидкими или гелевыми средствами, а не абразивами. Поднимайте грязь, а не соскребайте ее. Сбалансированное, pH-нейтральное средство легко растворяет жир, не повреждает деликатных поверхностей. И это лучшая инвестиция в то, что стоит значительно дороже бутылочки моющего средства.

Стеклокерамическая плита выглядит роскошно только тогда, когда ее поверхность остается гладкой и блестящей. Но для этого нужно не «более сильное» средство — а более правильное. Нежное, сбалансированное, без абразивов и кислот.

Поэтому пересмотрите свой арсенал, возможно, самое время заменить агрессивные формулы на более деликатные. И помните главное, что чем меньше трения, тем дольше ваша плита будет иметь новый вид.