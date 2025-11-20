- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему ваши любимые средства для чистки могут испортить стеклокерамическую плиту и как этого избежать
Стеклокерамическая плита — это сердце современной кухни, блестящая и стильная, она создана для безупречного вида. Но если ее поверхность вдруг потеряла глянец, стала матовой, тусклой или покрылась мелкими «ореолами» и пятнами, не спешите обвинять кипящий суп или брызги масла.
Вполне возможно, что проблему создает ваше любимое чистящее средство. Да-да, именно то, что должно было доводить плиту до зеркального блеска, может ее понемногу разрушать, об этом рассказало издание Martha Stewart и речь идет не только о сильной химии, ведь даже натуральные ингредиенты вроде уксуса или сухой соды способны оставить на поверхности микроцарапины.
Популярные средства
Стеклокерамические плиты изготовлены из термостойкого стекла и покрыты тонкой оболочкой, которая:
выдерживает высокие температуры,
защищает поверхность от царапин,
упрощает оттирание остатков пищи.
Но эта защитная оболочка имеет одного врага — трение и агрессивную химию. Большинство средств для мощного обезжиривания на самом деле приглушают блеск стеклокерамики. И даже те продукты, которые кажутся «безопасными» или «натуральными», могут нанести вред.
Что вредит плите
Хлорный отбеливатель
Средства на основе аммиака
Сильные обезжириватели
Абразивные порошки и кремы
Грубые губки и металлические сетки
Уксус, лимонный сок — все кислое и агрессивное
Даже любимая сода, если использовать ее сухой, способна оставить невидимые глазу царапинки. И именно они создают эффект мутности, от которого уже не избавиться.
Что использовать
Хорошая новость заключается в том, чтобы плиту хорошо почистить, не нужны сильные средства. Наоборот — чем нежнее, тем лучше.
Мягкое микрофибровое полотенце. Именно оно должно быть главным инструментом. Микрофибра не царапает поверхность и хорошо собирает грязь.
Нейтральный pH и мягкие ПАВ. Ищите формулы с пометками вроде, pH-balanced, неабразивный, мягкий и растительный. Такие средства очищают без трения и без риска потерять блеск.
Легкое трение. Распылите средство на плиту и оставьте его на 30 секунд. Это позволяет составу «размочить» грязь и больше не придется сильно тереть.
Для сложных пятен — паста из соды, но только в виде пасты, то есть смешанная с водой. И без фанатизма, нежные круговые движения, минимум давления, а потом хорошо смыть.
Золотой принцип ухода
Очищайте жидкими или гелевыми средствами, а не абразивами. Поднимайте грязь, а не соскребайте ее. Сбалансированное, pH-нейтральное средство легко растворяет жир, не повреждает деликатных поверхностей. И это лучшая инвестиция в то, что стоит значительно дороже бутылочки моющего средства.
Стеклокерамическая плита выглядит роскошно только тогда, когда ее поверхность остается гладкой и блестящей. Но для этого нужно не «более сильное» средство — а более правильное. Нежное, сбалансированное, без абразивов и кислот.
Поэтому пересмотрите свой арсенал, возможно, самое время заменить агрессивные формулы на более деликатные. И помните главное, что чем меньше трения, тем дольше ваша плита будет иметь новый вид.