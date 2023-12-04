Почему важно чистить батареи отопления и как это правильно делать

Грязная батарея центрального отопления не будет так хорошо излучать тепло, поэтому ее очистка должна быть частью каждой уборки.
Эксперт рассказал Еxpress.co.uk почему важно регулярно очищать батареи и какими продуктами для уборки при этом лучше пользоваться.
Когда вы проводите еженедельную уборку, вы, вероятно, не уделяете слишком много внимания радиаторам, отопительные приборы часто занимают довольно последнее место в вашем списке предметов, которые необходимо очистить.
Однако очень грязный радиатор не будет так хорошо излучать тепло.
Если вы хотите, чтобы ваши радиаторы работали эффективно, также стоит в начале отопительного сезона прокачать их, чтобы удалить застрявший воздух. Если в вашей батарее накапливается пыль, это также приводит к проблемам, поскольку эта пыль попадает в комнату, вызывая аллергию и оставляя черные пятна на стенах.
Однако для эффективной очистки радиатора важно использовать правильные продукты.
Эксперт предостерег от использования жестких щеток и агрессивных легковоспламеняющихся химикатов. Жесткие щетки могут соскрести лакокрасочное покрытие, делая радиаторы уязвимыми для коррозии.
Следует избегать использования агрессивных и легковоспламеняющихся химикатов, поскольку они могут повредить радиатор и вступить в реакцию с теплом, когда вы снова его включите.
Вместо этих двух продуктов эксперт порекомендовал остановить свой выбор на длинной мягкой щетке или тряпке.
Чтобы удалить пыль в самых труднодоступных местах вашей батареи, используйте фен. Направляйте струю воздуха сверху, это позволит сдуть пыль и грязь.
Очищать батарею лучше всего? когда она холодная, поэтому, прежде чем приступить к уборке, выключите ваши батареи и подождите? пока они полностью остынут. Затем используйте фен или пылесос. Затем длинной тонкой щеткой проведите по задней части батареи и очистите все остальное.
Глубокая очистка один или два раза в год, а также регулярная уборка пылесосом и вытирание пыли позволит вашему радиатору выглядеть идеально и работать хорошо.
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