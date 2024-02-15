Почему важно мыть собачьи и кошачьи миски и как часто это нужно делать

Независимо от того, какой тип еды вы даете своему питомцу, убедитесь, что миска, в которой вы ее подаете, должным образом продезинфицирована. Чистота миски так же важна, как и ее содержимое.

Питание домашних животных имеет огромное значение для их здоровья. Хорошие хозяева стараются все сделать правильно и составить здоровый и гармоничный рацион для своих домашних любимцев. Но иногда забывают о некоторых важных моментах, например, о гигиене мисок для еды .

Womans world спросили ветеринара, почему так важно содержать посуду в чистоте, как часто мыть миски с едой и водой вашего питомца и какие чистящие средства использовать, а каких следует избегать.

Почему нужно регулярно чистить миски домашних животных

Согласно исследованиям, самые грязные места в доме — это кухонная губка или тряпка для мытья посуды, кухонная раковина и миски для домашних животных.

Часто хозяева животных не моют миски с едой и водой своих питомцев регулярно, но это жизненно важно для их и нашего здоровья. Остатки от предыдущего приема пищи могут способствовать росту микробов и приводить к болезням пищевого происхождения, таким как сальмонелла, кишечная палочка и кампилобактериоз. Многие из этих болезней также могут передаваться людям при тесном контакте с домашними животными. А если ваши питомцы делят миски между собой, они могут передавать болезни друг другу.

Более того, если вы не будете регулярно мыть миски для домашних животных, ваши питомцы могут перестать из них есть. Порча остатков пищи может создать неприятный запах, который легко улавливает сильное обоняние вашего питомца. Кроме того, жиры в остатках пищи быстро прогоркают, создавая резкий и неприятный привкус на поверхности миски.

Как часто мыть миски с едой и водой

Всю посуду с едой и водой следует мыть как минимум ежедневно в горячей мыльной воде и тщательно высушивать. Миски, которые можно мыть в посудомоечной машине - очень удобны, поскольку посудомоечные машины отлично справляются с очисткой и дезинфекцией посуды для домашних животных.

Особенно внимательным нужно быть тем, кто предпочитает кормить питомцев влажным кормом. По сравнению с сухим, влажный корм портится намного быстрее. Кошки часто оставляют в своих мисках остатки влажного корма, которые быстро превращаются в колонию микробов. То же самое можно сказать и о влажном корме для собак.

Но кошки чаще, чем собаки, отказываются от еды, если запах, вкус или текстура им неприятны. Они также с меньшей вероятностью будут пить необходимое им количество воды из грязной миски.

Натуральное питание для собак также может создать опасную среду для размножения бактерий в кормушках. Эксперты рекомендуют надевать перчатки и мыть руки горячей водой с мылом после контакта с собачьей миской, содержащей сырую пищу. Если вы кормите своего питомца консервированными, влажными или сырыми кормами, посуду следует тщательно мыть после каждого приема пищи.

Почему важно мыть собачьи и кошачьи миски / Фото: Credits

Чего нельзя делать при мытье мисок

Содержать миски домашних животных в чистоте на удивление просто, но есть несколько вещей, которых при этом следует избегать.

Избегайте использования чистящих средств с сильным запахом, таких как ароматизированное мыло для посуды или концентрированный отбеливатель, поскольку это может привести к неприятию еды или воды. Вместо этого используйте мыло без запаха и самую горячую воду, с которой вы можете справиться, - это отлично уничтожит микробов.

Будьте осторожны с любыми чистящими средствами, которые вы используете для мытья мисок. Царапины на поверхности глазурованных или пластиковых мисок могут способствовать накоплению в них мусора и бактерий. Лучше всего использовать мягкую губку для мытья посуды, подумайте о том, чтобы приобрести отдельную губку и использовать ее только для мисок вашего питомца.

Наконец, если ваш питомец придерживается сыроедения, мойте его посуду отдельно, используя отдельную тряпку или губку. Это поможет предотвратить распространение болезней пищевого происхождения среди членов семьи.

Как выбрать миску для домашних животных

Если вы хотите максимально упростить мытье мисок, выберите ту, которую можно мыть в посудомоечной машине. Посуда из стекла или нержавеющей стали предпочтительнее для домашних животных, страдающих аллергией, а также для семей домашних животных.

Если у вас очень мало времени, попробуйте использовать одноразовую миску или пластиковые вставки для собачьих мисок. Просто помните, что эти варианты не самые экологически чистые, и эксперты по гигиене окружающей среды советуют не использовать их часто.

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