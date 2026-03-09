Почему все больше людей отказываются от газонов и что сажают вместо них

Почему все больше людей отказываются от газонов / © Associated Press

Помните, как газоны считались обязательным знаком ухоженного двора, однако сегодня ситуация меняется. Уход за травой отнимает кучу времени, воды и денег и все больше людей начинают размышлять, стоит ли это делать, именно об этом рассказало издание Real Simple.

Все больше людей осознают, что двор может быть не только красивым, но и полезным для экосистемы. Он может поддерживать местных насекомых, помогать регулировать воду, приносить урожай и при этом требовать меньше усилий.

Тренд «less lawn», то есть «меньше газона», быстро набирает популярность во всем мире и медленно входит в сознание украинских хозяев, которые стремятся к стильному, современному и экологическому дому.

Искусственная трава уходит в прошлое

Ранее альтернативой газону часто становилась искусственная трава. Она экономила воду и время, выглядела как настоящая, но теперь тоже теряет популярность.

Искусственная трава сильно нагревается на солнце, выгорает и все равно требует очистки и замены в поврежденных местах. Зато камень, гравий и местные растения имеют более естественный вид и красиво стареют.

Что сажают вместо газона

Полное или частичное «одичание» двора. Это тренд, когда двор превращают в естественную экосистему. От газона оставляют только часть, а остальные засаживают местными растениями, цветами и травами, создают среду для птиц, насекомых и дикой природы. Для молодежи это даже своего рода TikTok-тренд, а для кого-то это способ отказаться от стандартного, «пластикового» образа двора, добавить красок и жизни. Натуральный камень. Камень — это стильный и долговечный материал. Из него можно сделать террасу, гравийные дорожки или границы клумб. Камень не требует полива, не выгорает и добавляет современности любому двору. Почвопокровные растения. Такие как чабрец, медянка, лесная земляника или флоксы, быстро разрастаются, красиво цветут и подавляют сорняки. Они образуют зеленое «ковровое покрытие», которое практически не нужно косить, и одновременно создают среду для насекомых и других мелких жителей сада.

Плюсы и минусы тренда «меньше газона»

Преимущества:

Меньше воды и химии.

Поддержка местной флоры и фауны.

Меньше затрат на уход: кошение, аэрация и удобрения.

Больше свободного времени для себя.

Минусы:

Первоначальное планирование требует времени.

Местные правила могут ограничивать изменения.

Лучше начинать с маленьких участков, чтобы видеть результат и корректировать дизайн.

Как начать «уменьшать газон»

Начните с малого: удалите траву там, где она растет хуже всего. Замените ее камнем, мульчей или растениями. Откажитесь от химикатов, чтобы полезные растения могли появляться сами. Исследуйте местные растения или проконсультируйтесь с ландшафтниками. Постепенное преобразование позволяет увидеть, что работает для вашего двора и при необходимости легко все изменить.

Минималистичные, природные и экологические дворы становятся новой нормой. Теперь двор — это не только красивая картинка, а полноценная, живая экосистема, которая экономит ресурсы и дарит удовольствие.