383
3 мин

Почему все больше людей отказываются от газонов и что сажают вместо них

Классический зеленый газон уже не обязательный атрибут современного двора. Все больше владельцев домов 2026 года выбирают минималистичные, экологичные и малозатратные решения для своих дворов.

Станислава Бондаренко
Почему все больше людей отказываются от газонов

Почему все больше людей отказываются от газонов / © Associated Press

Помните, как газоны считались обязательным знаком ухоженного двора, однако сегодня ситуация меняется. Уход за травой отнимает кучу времени, воды и денег и все больше людей начинают размышлять, стоит ли это делать, именно об этом рассказало издание Real Simple.

Все больше людей осознают, что двор может быть не только красивым, но и полезным для экосистемы. Он может поддерживать местных насекомых, помогать регулировать воду, приносить урожай и при этом требовать меньше усилий.

Тренд «less lawn», то есть «меньше газона», быстро набирает популярность во всем мире и медленно входит в сознание украинских хозяев, которые стремятся к стильному, современному и экологическому дому.

Искусственная трава уходит в прошлое

Ранее альтернативой газону часто становилась искусственная трава. Она экономила воду и время, выглядела как настоящая, но теперь тоже теряет популярность.

Искусственная трава сильно нагревается на солнце, выгорает и все равно требует очистки и замены в поврежденных местах. Зато камень, гравий и местные растения имеют более естественный вид и красиво стареют.

Что сажают вместо газона

  1. Полное или частичное «одичание» двора. Это тренд, когда двор превращают в естественную экосистему. От газона оставляют только часть, а остальные засаживают местными растениями, цветами и травами, создают среду для птиц, насекомых и дикой природы. Для молодежи это даже своего рода TikTok-тренд, а для кого-то это способ отказаться от стандартного, «пластикового» образа двора, добавить красок и жизни.

  2. Натуральный камень. Камень — это стильный и долговечный материал. Из него можно сделать террасу, гравийные дорожки или границы клумб. Камень не требует полива, не выгорает и добавляет современности любому двору.

  3. Почвопокровные растения. Такие как чабрец, медянка, лесная земляника или флоксы, быстро разрастаются, красиво цветут и подавляют сорняки. Они образуют зеленое «ковровое покрытие», которое практически не нужно косить, и одновременно создают среду для насекомых и других мелких жителей сада.

Плюсы и минусы тренда «меньше газона»

Преимущества:

  • Меньше воды и химии.

  • Поддержка местной флоры и фауны.

  • Меньше затрат на уход: кошение, аэрация и удобрения.

  • Больше свободного времени для себя.

Минусы:

  • Первоначальное планирование требует времени.

  • Местные правила могут ограничивать изменения.

  • Лучше начинать с маленьких участков, чтобы видеть результат и корректировать дизайн.

Как начать «уменьшать газон»

  1. Начните с малого: удалите траву там, где она растет хуже всего.

  2. Замените ее камнем, мульчей или растениями.

  3. Откажитесь от химикатов, чтобы полезные растения могли появляться сами.

  4. Исследуйте местные растения или проконсультируйтесь с ландшафтниками.

  5. Постепенное преобразование позволяет увидеть, что работает для вашего двора и при необходимости легко все изменить.

Минималистичные, природные и экологические дворы становятся новой нормой. Теперь двор — это не только красивая картинка, а полноценная, живая экосистема, которая экономит ресурсы и дарит удовольствие.

383
