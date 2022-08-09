Подальше от спелых фруктов: как хранить авокадо, чтобы он оставался свежим 12 дней

Авокадо сейчас очень популярен. Но этот фрукт сложно хранить. Express.co.uk поговорил с Таш Блайт, экспертом по пищевой гигиене, о том, как лучше всего хранить авокадо, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Она также рассказала, как предотвратить потемнение зеленой мякоти авокадо после разрезания пополам.

Как определить спелость авокадо

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Вы можете определить, насколько спелый авокадо, на ощупь — незрелый авокадо твердый, тогда как спелый авокадо будет мягче при нажатии. Если он был незрелым при покупке, авокадо может созревать до недели, тогда как неразрезанный спелый авокадо может быть в лучшем виде в течение максимум трех дней.

Как продлить срок хранения авокадо

Убедитесь, что авокадо находится вдали от спелых фруктов, таких как бананы, так как рядом с бананами авокадо будет созревать намного быстрее и не будет храниться так долго.

Как заставить авокадо быстро созреть

В качестве альтернативы, если вы хотите, чтобы авокадо быстро созрел, вы можете положить его в бумажный пакет со спелым бананом или яблоком.

Где хранить авокадо

Незрелый авокадо лучше всего хранить при комнатной температуре, и если вы поместите его в холодильник слишком рано, он может никогда не созреть.

Но, после того как авокадо созреет, хранить его лучше в холодильнике, чтобы он дольше оставался созревшим и не портился слишком быстро. Спелый авокадо в холодильнике будет храниться примерно в течение двух-трех дней.

Авокадо — это готовый к употреблению» продукт, что означает, что перед употреблением в пищу его не подвергают термической обработке. По этой причине его нельзя хранить под сырым мясом или на той же полке. Если у вас есть ящик для салатов, вы можете хранить в нем авокадо.

Что делать, чтобы авокадо не темнел на срезе

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Не все съедают целый авокадо, и на срезе авокадо может потемнеть. Потемнение авокадо после разрезания не является признаком порчи, это просто химическая реакция, при которой мякоть вступает в реакцию с кислородом.

Если вам нужно сохранить уже разрезанный авокадо, не вынимайте из него косточку, выдавите немного сока лимона или лайма на мякоть и храните его в герметичном контейнере или пищевой пленке, — рекомендует эксперт.

Срок хранения авокадо

Вы купили незрелый авокадо, который созревает у вас в течение семи дней при комнатной температуре, после созревания вы перемещаете его в холодильник и там он хранится еще три дня, а затем вы разрезаете его и заливаете лимонным соком, и в герметичной упаковке он может лежать еще два дня.

Таким образом, вы можете ожидать, что авокадо пролежит у вас около 12 дней.

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