Подальше от спелых фруктов: как хранить авокадо, чтобы он оставался свежим 12 дней

Несколько важных советов помогут вам хранить авокадо, предотвратить появление пятен и потемнение мякоти.
Авокадо сейчас очень популярен. Но этот фрукт сложно хранить. Express.co.uk поговорил с Таш Блайт, экспертом по пищевой гигиене, о том, как лучше всего хранить авокадо, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Она также рассказала, как предотвратить потемнение зеленой мякоти авокадо после разрезания пополам.
Как определить спелость авокадо
Вы можете определить, насколько спелый авокадо, на ощупь — незрелый авокадо твердый, тогда как спелый авокадо будет мягче при нажатии. Если он был незрелым при покупке, авокадо может созревать до недели, тогда как неразрезанный спелый авокадо может быть в лучшем виде в течение максимум трех дней.
Как продлить срок хранения авокадо
Убедитесь, что авокадо находится вдали от спелых фруктов, таких как бананы, так как рядом с бананами авокадо будет созревать намного быстрее и не будет храниться так долго.
Как заставить авокадо быстро созреть
В качестве альтернативы, если вы хотите, чтобы авокадо быстро созрел, вы можете положить его в бумажный пакет со спелым бананом или яблоком.
Где хранить авокадо
Незрелый авокадо лучше всего хранить при комнатной температуре, и если вы поместите его в холодильник слишком рано, он может никогда не созреть.
Но, после того как авокадо созреет, хранить его лучше в холодильнике, чтобы он дольше оставался созревшим и не портился слишком быстро. Спелый авокадо в холодильнике будет храниться примерно в течение двух-трех дней.
Авокадо — это готовый к употреблению» продукт, что означает, что перед употреблением в пищу его не подвергают термической обработке. По этой причине его нельзя хранить под сырым мясом или на той же полке. Если у вас есть ящик для салатов, вы можете хранить в нем авокадо.
Что делать, чтобы авокадо не темнел на срезе
Не все съедают целый авокадо, и на срезе авокадо может потемнеть. Потемнение авокадо после разрезания не является признаком порчи, это просто химическая реакция, при которой мякоть вступает в реакцию с кислородом.
Если вам нужно сохранить уже разрезанный авокадо, не вынимайте из него косточку, выдавите немного сока лимона или лайма на мякоть и храните его в герметичном контейнере или пищевой пленке, — рекомендует эксперт.
Срок хранения авокадо
Вы купили незрелый авокадо, который созревает у вас в течение семи дней при комнатной температуре, после созревания вы перемещаете его в холодильник и там он хранится еще три дня, а затем вы разрезаете его и заливаете лимонным соком, и в герметичной упаковке он может лежать еще два дня.
Таким образом, вы можете ожидать, что авокадо пролежит у вас около 12 дней.
Читайте также: