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Собаки, которые не линяют и не требуют много активности: идеальные любимцы для занятых или аллергиков
Завести собаку — серьезное решение, влияющее не только на образ жизни, но и на рутину, бюджет и даже здоровье. Если у вас аллергия на шерсть или просто не хочется ежедневно бороться с уборкой, стоит обратить внимание на породы, которые практически не линяют.
Издание Martha Stewart рассказало, что одними из самых распространенных причин выбрать нелиняющую породу являются аллергии в семье или нежелание иметь дело с шерстью на мебели и одежде. А если добавить к этому спокойный характер животного — имеем идеального компаньона для пожилых людей, семей с детьми или тех, кто много работает и живет в квартире.
Важно помнить, что даже собаки, которые не линяют, могут вызвать аллергическую реакцию — в основном из-за перхоти, а не шерсти. Поэтому перед окончательным решением следует провести несколько встреч с собакой, чтобы убедиться, что ваш организм не реагирует негативно.
Аффенпинчер — маленький, но с характером
Этот компактный пес из группы той-пород обладает большим чувством юмора и незаурядной уверенностью в себе. Аффенпинчер любит внимание, но не требует длительных прогулок.
Размер: до 30 см
Вес: 3–4 кг
Тип шерсти: жесткая, почти не выпадает
Брюссельский гриффон — собака с мультяшной внешностью
Их выразительная мордашка и бородка легко узнаваемы. Это преданные, кроткие собаки, которые очень сильно привязываются к хозяину. Они не нуждаются в много физической активности и почти не линяют.
Размер: 18–25 см
Вес: 3–6 кг
Поведение: очень социальные, легко учатся
Китайская хохлатая собака — экзотика для спокойного дома
Существует в двух вариантах: бесшерстный (hairless) и пушистый (powderpuff) — без шерсти, поэтому идеально подходит для аллергиков. Они чрезвычайно нежные, привязанные к человеку и очень любят уют.
Особенность: не выносит холода — требует одежды зимой
Тип шерсти: минимальный, нет линьки
Итальянская борзая (Левретка) — грациозный эстет с нежным сердцем
Их тонкая, почти бархатная шерсть не нуждается в особом уходе и линяют они очень мало. Любят тишину и комфорт, любят лежать на диване рядом с хозяином.
Размер: 33–38 см
Вес: до 5 кг
Характер: спокойный, кроткий
Миниатюрный шнауцер (Цвергшнауцер) — классика для аллергиков.
Эта собачка напоминает живого плюшевого мишку. Его жесткая шерсть не выпадает, но нуждается в регулярном тримминге. Энергия у них умеренная, они прекрасно чувствуют себя как в квартире, так и в частном доме.
Тип шерсти: жесткая, гипоаллергенная
Размер: до 35 см
Вес: 5-9 кг.
Лейкленд-терьер — резвый, но не гиперактивный
Эти собаки имеют жесткую, вьющуюся шерсть, которая практически не линяет. Они быстро учатся, легко адаптируются к любым условиям, но все же нуждаются в умственной стимуляции.
Размер: до 37 см
Поведение: активный, но управляемый
Вельштерьер — умный друг с добрым сердцем
У вельшей более спокойный темперамент, чем у большинства других терьеров. Их легко дрессировать, они хорошо ладят с детьми и нуждаются только в умеренной физической нагрузке.
Размер: до 39 см
Тип шерсти: грубая, не линяет
Мальтийская болонка (Мальтез) — классика среди декоративных пород.
Хотя шерсть у них длинная, но у них нет подшерстки, а потому практически не линяют. Требуют ежедневного расчесывания, но не чрезмерных физических нагрузок.
Размер: до 25 см
Вес: 2–4 кг
Идеально подходит для: пенсионеров, семей с детьми, квартир.
Вест-хайленд-уайт-терьер — неутомимый оптимист в белом пальто.
Этот белый шотландский красавец хорошо чувствует себя в квартире, но не откажется и от прогулок. Шерсть жесткая и не линяет, однако ее нужно регулярно расчесывать.
Размер: до 28 см
Вес: 6–8 кг
Шерсть: гипоаллергенная
Встретитесь несколько раз с породой, прежде чем забрать домой. Даже гипоаллергенные собаки могут вызывать реакции — все очень индивидуально.
Собаки, которые не линяют и не нуждаются в физической активности — это не фантастика. Они существуют и могут стать идеальными друзьями для тех, кто ценит комфорт, тишину и чистоту. С правильным подходом к выбору породы вы сможете найти любимца, который подарит вам море радости без лишних хлопот.