Собаки, которые не линяют и не требуют много активности: идеальные любимцы для занятых или аллергиков / © Associated Press

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Издание Martha Stewart рассказало, что одними из самых распространенных причин выбрать нелиняющую породу являются аллергии в семье или нежелание иметь дело с шерстью на мебели и одежде. А если добавить к этому спокойный характер животного — имеем идеального компаньона для пожилых людей, семей с детьми или тех, кто много работает и живет в квартире.

Важно помнить, что даже собаки, которые не линяют, могут вызвать аллергическую реакцию — в основном из-за перхоти, а не шерсти. Поэтому перед окончательным решением следует провести несколько встреч с собакой, чтобы убедиться, что ваш организм не реагирует негативно.

Аффенпинчер — маленький, но с характером

Этот компактный пес из группы той-пород обладает большим чувством юмора и незаурядной уверенностью в себе. Аффенпинчер любит внимание, но не требует длительных прогулок.

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Размер : до 30 см

Вес : 3–4 кг

Тип шерсти: жесткая, почти не выпадает

Брюссельский гриффон — собака с мультяшной внешностью

Их выразительная мордашка и бородка легко узнаваемы. Это преданные, кроткие собаки, которые очень сильно привязываются к хозяину. Они не нуждаются в много физической активности и почти не линяют.

Размер : 18–25 см

Вес : 3–6 кг

Поведение: очень социальные, легко учатся

Китайская хохлатая собака — экзотика для спокойного дома

Существует в двух вариантах: бесшерстный (hairless) и пушистый (powderpuff) — без шерсти, поэтому идеально подходит для аллергиков. Они чрезвычайно нежные, привязанные к человеку и очень любят уют.

Особенность : не выносит холода — требует одежды зимой

Тип шерсти: минимальный, нет линьки

Итальянская борзая (Левретка) — грациозный эстет с нежным сердцем

Их тонкая, почти бархатная шерсть не нуждается в особом уходе и линяют они очень мало. Любят тишину и комфорт, любят лежать на диване рядом с хозяином.

Размер : 33–38 см

Вес : до 5 кг

Характер: спокойный, кроткий

Миниатюрный шнауцер (Цвергшнауцер) — классика для аллергиков.

Эта собачка напоминает живого плюшевого мишку. Его жесткая шерсть не выпадает, но нуждается в регулярном тримминге. Энергия у них умеренная, они прекрасно чувствуют себя как в квартире, так и в частном доме.

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Тип шерсти: жесткая, гипоаллергенная

Размер : до 35 см

Вес: 5-9 кг.

Лейкленд-терьер — резвый, но не гиперактивный

Эти собаки имеют жесткую, вьющуюся шерсть, которая практически не линяет. Они быстро учатся, легко адаптируются к любым условиям, но все же нуждаются в умственной стимуляции.

Размер : до 37 см

Поведение: активный, но управляемый

Вельштерьер — умный друг с добрым сердцем

У вельшей более спокойный темперамент, чем у большинства других терьеров. Их легко дрессировать, они хорошо ладят с детьми и нуждаются только в умеренной физической нагрузке.

Размер : до 39 см

Тип шерсти: грубая, не линяет

Мальтийская болонка (Мальтез) — классика среди декоративных пород.

Хотя шерсть у них длинная, но у них нет подшерстки, а потому практически не линяют. Требуют ежедневного расчесывания, но не чрезмерных физических нагрузок.

Размер : до 25 см

Вес : 2–4 кг

Идеально подходит для: пенсионеров, семей с детьми, квартир.

Вест-хайленд-уайт-терьер — неутомимый оптимист в белом пальто.

Этот белый шотландский красавец хорошо чувствует себя в квартире, но не откажется и от прогулок. Шерсть жесткая и не линяет, однако ее нужно регулярно расчесывать.

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Размер : до 28 см

Вес : 6–8 кг

Шерсть: гипоаллергенная

Встретитесь несколько раз с породой, прежде чем забрать домой. Даже гипоаллергенные собаки могут вызывать реакции — все очень индивидуально.

Собаки, которые не линяют и не нуждаются в физической активности — это не фантастика. Они существуют и могут стать идеальными друзьями для тех, кто ценит комфорт, тишину и чистоту. С правильным подходом к выбору породы вы сможете найти любимца, который подарит вам море радости без лишних хлопот.