Подготовьте морозильную камеру к праздникам: 6 вещей, от которых стоит избавиться

Чтобы избежать хаоса на кухне и высвободить место для праздничных запасов, стоит начать с главного холодного хранилища — морозильной камеры. Она, откровенно говоря, часто живет своей жизнью: темная, глубокая и загадочная. Именно поэтому регулярный «ревизионный» забег в морозилку — не прихоть, а настоящая необходимость.

Издание Real Simple рассказало, что там стоит навести порядок еще до праздников и вот вещи, которые лучше всего выбросить или использовать в первую очередь.

Загадочное и неузнаваемое

Да, тот непрозрачный пакет в заднем углу, который выглядит как что-то непонятное. Лучше, не сомневайтесь, немаркированное и подмерзшее — смело в мусорку. Общее правило простое:

готовые блюда и остатки стоит использовать до 3 месяцев,

сырые овощи и мясо хранятся 6-12 месяцев, если все правильно упаковано.

Чтобы не повторять те же ошибки, просто подпишите контейнеры и пакеты — дата и название. Мелочь, которая спасает и пространство, и нервы.

Просрочка

Мы привыкли искать просрочку в холодильнике, но морозилка — чемпион по «забытым» продуктам. Если срок истек, пришло время прощаться. Это касается фруктов, мяса, десертов и даже льда, который стоит там годами.

Совет: разгрузите полностью морозилку, а когда будете возвращать продукты, самые старые ставьте вперед, чтобы точно использовать первыми.

Начатые, но забытые коробки мороженого

Последняя ложка любимого мороженого — это не стратегический запас, а занятое пространство. Просмотрите все те полупустые коробки и леденцы, которые спрятались где-то в глубине, и либо доедайте, либо освободите место для чего-то действительно полезного.

Неудачная оптовая закупка

Купили гигантский пакет овощной смеси, которую никто не ест или 2 кг ягод, о которых забыли, для многих, это очень знакомо. Но важно поставить приоритеты. Можно либо превратить пакет со смесью в суп или запеканку, либо, если продукт неоткрытый, передать тому, кому он пригодится.

Непищевые вещи в морозилке

Морозилка — это не склад для всего. Посчитайте свои пакеты-ледники:

те, что для ланча,

те, что для травм,

те, что на всякий случай.

Проверьте, не повреждены ли они и оставьте 1-2 комплекта, а остальные разморозьте и уберите в сухое темное место.

Старые пищевые контейнеры для еды

Пластик и стекло тоже имеют свой срок годности. Если контейнер треснул, деформировался или уже не герметичен, он не сохранит вашу еду. Лучше упорядочить систему хранения и, при необходимости, обновить набор контейнеров — инвестиция, которая очень быстро окупается.

Морозилка — полезное пространство, а не мистический портал

Подписывайте продукты.

Используйте принцип ротации «первым зашло — первым вышло».

Регулярно проводите «мини-ревизию» — раз в 1-2 месяца.

Храните вещи в прозрачных контейнерах или пакетах с застежкой.

Праздники — идеальное время не только для украшения дома, но и для микрореволюции в собственном холодильном пространстве. Немного внимания и вместо хаоса в морозилке у вас будет место для всего, от праздничных полуфабрикатов до любимых остатков рождественского ужина.