Подготовьте сад к осени: 11 дел, которые следует сделать уже в августе

Август — это не конец садового сезона, а его кульминация. Именно сейчас пора не только собрать урожай, но и заложить основу для пышного цветения осенью и следующей весной.

© Associated Press

Издание Real Simple собрало советы, как превратить август в месяц стратегических садовых решений, необходимых вашему саду.

  • Собирайте и храните овощи. Август — пик сбора урожая. Хранить овощи лучше в проветриваемых мешках, бумажных пакетах или деревянных ящиках, особенно картофель, морковь и лук. Так они не прорастут и не сгниют.

  • Удаляйте увядшие цветы. Обрезайте увядшие бутоны у многолетников и однолетников, что стимулирует новое цветение. Делайте это аккуратными чистыми секаторами. Но есть исключения: эхинацея и рудбекия, их лучше оставить, ведь они самосеются.

  • Собирайте семена. Зрелые цветы, например астры, подсолнечники, мак и цинии, дают семена, которые можно сохранить до следующего сезона. Собирайте его только после высыхания растений, храните в бумажных пакетах в сухом прохладном месте.

  • Делите многолетники. Разделение многолетников не только омолаживает их, но и дает бесплатный садоводческий материал. Подойдут хосты, ирисы, монарда, эхинацея, флокс. Полейте растения за день до процедуры.

  • Размножайте любимые растения. В августе следует брать черенки из фуксий, пеларгоний, шалфея, лаванды, розмарина. Собирайте их утром, когда листья насыщеннее всего влагой и сразу кладите во влажное полотенце или мешочек.

  • Защищайте ягоды от птиц. Сезон ежевики, голубики, малины — рай для птиц, но вы тоже заслуживаете частичку урожая. Защитите ягоды сетками на каркасах из бамбуковых палок или металлических дуг.

  • Высаживайте овощи прохладного сезона. Хоть на улице жара, самое время высевать шпинат, капусту, свеклу, морковь. Можно сеять в грунт или вырастить рассаду в контейнерах.

  • Сажайте многолетники и луковичные. Август — идеальный для посадки многолетников, например флоксы, эхинацеи, гибискус, пионы и подготовки к весне, например, тюльпаны, нарциссы, подснежники. Распушите почву, внесите компост и выберите солнечное место.

  • Подстригите кусты и травянистые растения. Подрезка лаванды, розмарина, декоративных трав обновит растения и простимулирует новый рост. Обрезайте треть кроны, это улучшит вентиляцию и предотвратит заболевания.

  • Пропалывайте и обновляйте мульчу. Удалите сорняки, выкопайте отцветшие однолетники, добавьте новый слой мульчи (опилки, кора, сено). Это защитит корни от резких изменений температуры и сохранит влагу.

  • Не забывайте о газоне. Август — отличное время для ухода за газоном. Проведите аэрацию, удалите сорняки, полейте с утра, пока не жарко. Можно подкормить почву сбалансированным удобрением — для укрепления перед осенью.

Август в саду — это не о прощании с летом, а о встрече с новым сезоном. Если вы будете следовать этим советам, то сохраните красоту сейчас и обеспечите буйство красок весной.

