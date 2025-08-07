Подготовьте сад к осени: 11 дел, которые следует сделать уже в августе / © Associated Press

Издание Real Simple собрало советы, как превратить август в месяц стратегических садовых решений, необходимых вашему саду.

Собирайте и храните овощи. Август — пик сбора урожая. Хранить овощи лучше в проветриваемых мешках, бумажных пакетах или деревянных ящиках, особенно картофель, морковь и лук. Так они не прорастут и не сгниют.

Удаляйте увядшие цветы. Обрезайте увядшие бутоны у многолетников и однолетников, что стимулирует новое цветение. Делайте это аккуратными чистыми секаторами. Но есть исключения: эхинацея и рудбекия, их лучше оставить, ведь они самосеются.

Собирайте семена. Зрелые цветы, например астры, подсолнечники, мак и цинии, дают семена, которые можно сохранить до следующего сезона. Собирайте его только после высыхания растений, храните в бумажных пакетах в сухом прохладном месте.

Делите многолетники. Разделение многолетников не только омолаживает их, но и дает бесплатный садоводческий материал. Подойдут хосты, ирисы, монарда, эхинацея, флокс. Полейте растения за день до процедуры.

Размножайте любимые растения. В августе следует брать черенки из фуксий, пеларгоний, шалфея, лаванды, розмарина. Собирайте их утром, когда листья насыщеннее всего влагой и сразу кладите во влажное полотенце или мешочек.

Защищайте ягоды от птиц. Сезон ежевики, голубики, малины — рай для птиц, но вы тоже заслуживаете частичку урожая. Защитите ягоды сетками на каркасах из бамбуковых палок или металлических дуг.

Высаживайте овощи прохладного сезона. Хоть на улице жара, самое время высевать шпинат, капусту, свеклу, морковь. Можно сеять в грунт или вырастить рассаду в контейнерах.

Сажайте многолетники и луковичные. Август — идеальный для посадки многолетников, например флоксы, эхинацеи, гибискус, пионы и подготовки к весне, например, тюльпаны, нарциссы, подснежники. Распушите почву, внесите компост и выберите солнечное место.

Подстригите кусты и травянистые растения. Подрезка лаванды, розмарина, декоративных трав обновит растения и простимулирует новый рост. Обрезайте треть кроны, это улучшит вентиляцию и предотвратит заболевания.

Пропалывайте и обновляйте мульчу. Удалите сорняки, выкопайте отцветшие однолетники, добавьте новый слой мульчи (опилки, кора, сено). Это защитит корни от резких изменений температуры и сохранит влагу.