Подготовьте сад к зиме: осенние ошибки, которых стоит избегать

Подготовьте свой сад к зиме / © Associated Press

Многие садоводы считают, что осень — это время отдыха для сада и именно в этот период делают ряд ошибок, которые могут серьезно навредить растениям, об этом рассказало издание WomanAndHome, а также предоставило рекомендации на что обратить внимание, что б ваш сад радовал глаз своей красотой и красками.

Полив

Одной из самых распространенных ошибок является слишком раннее прекращение полива. Многие считают, что с наступлением холодов растения растут медленнее, поэтому можно сократить полив или вообще его прекратить. Однако лучше продолжать его до первых заморозков, лишь регулировать частоту, чтобы почва оставалась влажной и корни были здоровыми.

Больные растения

Еще одна опасность — оставлять больные или поврежденные растения на грядках и клумбах. Осень создает благоприятные условия для распространения вредителей и грибковых заболеваний, теплые дни и холодные ночи активизируют споры, которые могут быстро поразить соседние растения. Поэтому важно удалять не только отдельные больные ветви, но и целые растения, которые сильно повреждены. Это позволит избежать «перезимовки» болезней и вспышек вредителей весной.

Опавшие листья

Не менее интересна ситуация с опавшими листьями. Многие пытаются их полностью убрать, стремятся к идеальной чистоте, но лучше оставлять листья там, где они могут стать полезными. Они сохраняют влагу, утепляют почву, становятся убежищем для насекомых и мелких животных. Если вы собираете листья, их можно сложить в кучки или использовать для мульчи и компоста. Важно только убирать больные листья.

Обрезка

Еще одна распространенная ошибка — обрезать все многолетники и кустарники. Хотя осенняя обрезка важна, не стоит срезать все под корень. Семена и сухие стебли растений привлекают птиц, а разлагающаяся органика обогащает почву. Некоторые декоративные кустарники, например кизильник или дерн, приносят декоративную ценность зимой, а их ветви не стоит обрезать до весны.

Луковицы весенних цветов

Осень — время сажать луковицы весенних цветов, но здесь важна своевременность. Если затянуть процесс, почва может замерзнуть, а растения не успеют окрепнуть до зимы. Это повлияет на их цветение весной. Поэтому стоит планировать посадку заранее, пока почва еще пригодна для работы.

Газон

Что касается газона, то многие садоводы ошибочно прекращают косить траву сразу с началом осени. Газон продолжает расти при температуре выше 10°C и пропущенная стрижка приводит к появлению густых и неровных зарослей. Рекомендуется косить газон регулярно, примерно раз в две-три недели, избегать стрижки по мокрой траве или перед морозами.

Садоводческие работы

Наконец, не менее важным является подбор времени для работы в саду. Работа в плохую погоду или на заболоченной почве может повредить ее структуру, затруднить рост растений и создать лишний беспорядок. Лучше ждать сухих дней, чтобы работы были эффективными, а вы оставались сухими.

Кроме того, стоит помнить о растениях, которые не следует сажать или обрезать осенью. Нежные культуры, которые боятся морозов, стоит пересаживать только весной. Лаванда и другие растения, которые требуют сухой почвы, могут плохо перезимовать в тяжелой влажной земле. А вечнозеленые растения не рекомендуется высаживать на открытых ветреных участках, ведь листья могут высохнуть из-за обветривания.

Осень — это время не для того, чтобы «отправлять сад в отпуск», а чтобы подготовить его к зимним месяцам.